Когда и как собирать калину осенью - чтобы сохранить все полезные вещества и витамины

Калина — символ Украины и природный источник витаминов. Но чтобы сохранить все ее лечебные свойства, важно собрать ягоды вовремя и правильно.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше срывать калину и как ее хранить, чтобы не потеряла пользы.

Когда собирать калину

Лучший период сбора — конец сентября или начало октября, когда ягоды полностью созревают и становятся насыщенного красного цвета. Некоторые ждут первых заморозков, потому что после них плоды становятся слаще, однако частично теряют гликозиды — вещества, полезные для сердца и сосудов.

Как правильно срезать плоды

Чтобы не повредить ветви, калину собирают садовыми ножницами или секатором. Грозди срезают полностью, не обрывая отдельные ягоды — так они дольше хранятся.

Как сохранить калину свежей

Собранные гроздья можно связать в небольшие букеты и подвесить в сухом, прохладном месте.

Если хотите заготовить на зиму — заморозьте ягоды или перетрите с медом.

Не оставляйте плоды во влажном помещении — они быстро плесневеют и теряют полезные свойства.

Собирая калину до морозов, вы сохраняете максимум витаминов и пользы. А правильно высушенные или замороженные ягоды станут отличным природным средством для поддержания иммунитета зимой.

