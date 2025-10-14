Видео
Как правильно собирать калину осенью, чтобы не потерять пользу

Как правильно собирать калину осенью, чтобы не потерять пользу

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 14:36
Когда и как собирать калину осенью - чтобы сохранить все полезные вещества и витамины
Куст калины с плодами. Фото: Google

Калина — символ Украины и природный источник витаминов. Но чтобы сохранить все ее лечебные свойства, важно собрать ягоды вовремя и правильно.

Новини.LIVE рассказывает, когда лучше срывать калину и как ее хранить, чтобы не потеряла пользы.

Читайте также:

Когда собирать калину

Лучший период сбора — конец сентября или начало октября, когда ягоды полностью созревают и становятся насыщенного красного цвета. Некоторые ждут первых заморозков, потому что после них плоды становятся слаще, однако частично теряют гликозиды — вещества, полезные для сердца и сосудов.

Как правильно срезать плоды

Чтобы не повредить ветви, калину собирают садовыми ножницами или секатором. Грозди срезают полностью, не обрывая отдельные ягоды — так они дольше хранятся.

Как сохранить калину свежей

  • Собранные гроздья можно связать в небольшие букеты и подвесить в сухом, прохладном месте.
  • Если хотите заготовить на зиму — заморозьте ягоды или перетрите с медом.
  • Не оставляйте плоды во влажном помещении — они быстро плесневеют и теряют полезные свойства.

Собирая калину до морозов, вы сохраняете максимум витаминов и пользы. А правильно высушенные или замороженные ягоды станут отличным природным средством для поддержания иммунитета зимой.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
