Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як правильно збирати калину восени, щоб не втратити користь

Як правильно збирати калину восени, щоб не втратити користь

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 14:36
Коли і як збирати калину восени - щоб зберегти всі корисні речовини та вітаміни
Кущ калини з плодами. Фото: Google

Калина — символ України та природне джерело вітамінів. Але щоб зберегти всі її лікувальні властивості, важливо зібрати ягоди вчасно та правильно.

Новини.LIVE розповідає, коли краще зривати калину й як її зберігати, щоб не втратила користі.

Реклама
Читайте також:

Коли збирати калину

Найкращий період збору — кінець вересня або початок жовтня, коли ягоди повністю дозрівають і стають насиченого червоного кольору. Дехто чекає перших заморозків, бо після них плоди стають солодшими, однак частково втрачають глікозиди — речовини, корисні для серця та судин.

Як правильно зрізати плоди

Щоб не пошкодити гілки, калину збирають садовими ножицями або секатором. Грона зрізають повністю, не обриваючи окремі ягоди — так вони довше зберігаються.

Як зберегти калину свіжою

  • Зібрані грона можна зв’язати в невеликі букети й підвісити в сухому, прохолодному місці.
  • Якщо хочете заготовити на зиму — заморозьте ягоди або перетріть із медом.
  • Не залишайте плоди у вологому приміщенні — вони швидко пліснявіють і втрачають корисні властивості.

Збираючи калину до морозів, ви зберігаєте максимум вітамінів і користі. А правильно висушені або заморожені ягоди стануть чудовим природним засобом для підтримки імунітету взимку.

Ми пояснювали те, коли садити тую восени і як доглядати.

Також розповідали про те, як врятувати компост від гризунів.

Раніше повідомлялося про те, коли садити озиму цибулю у жовтні 2025.

врожай поради город сад будинок калина
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації