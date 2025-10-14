Коли і як збирати калину восени - щоб зберегти всі корисні речовини та вітаміни

Кущ калини з плодами. Фото: Google

Калина — символ України та природне джерело вітамінів. Але щоб зберегти всі її лікувальні властивості, важливо зібрати ягоди вчасно та правильно.

Новини.LIVE розповідає, коли краще зривати калину й як її зберігати, щоб не втратила користі.

Коли збирати калину

Найкращий період збору — кінець вересня або початок жовтня, коли ягоди повністю дозрівають і стають насиченого червоного кольору. Дехто чекає перших заморозків, бо після них плоди стають солодшими, однак частково втрачають глікозиди — речовини, корисні для серця та судин.

Як правильно зрізати плоди

Щоб не пошкодити гілки, калину збирають садовими ножицями або секатором. Грона зрізають повністю, не обриваючи окремі ягоди — так вони довше зберігаються.

Як зберегти калину свіжою

Зібрані грона можна зв’язати в невеликі букети й підвісити в сухому, прохолодному місці.

Якщо хочете заготовити на зиму — заморозьте ягоди або перетріть із медом.

Не залишайте плоди у вологому приміщенні — вони швидко пліснявіють і втрачають корисні властивості.

Збираючи калину до морозів, ви зберігаєте максимум вітамінів і користі. А правильно висушені або заморожені ягоди стануть чудовим природним засобом для підтримки імунітету взимку.

