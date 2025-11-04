Видео
Ценное удобрение из опилок — как подготовить его дома без затрат

Ценное удобрение из опилок — как подготовить его дома без затрат

Дата публикации 4 ноября 2025 19:55
обновлено: 16:06
Как сделать удобрение из опилок в домашних условиях - простой рецепт для сада и огорода
Человек держит опилки. Фото: Freepik

Опилки могут стать ценным органическим удобрением, если правильно их подготовить. Смешав опилки с навозом и землей, можно получить питательную подкормку, которая улучшит плодородие грядок.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать удобрение из опилок в домашних условиях без лишних затрат и использовать его в следующем сезоне.

Почему опилки — полезны для почвы

Опилки — природный материал, который не только разрыхляет землю, но и сохраняет влагу, улучшает аэрацию и постепенно насыщает почву питательными веществами. В сочетании с органическими составляющими она становится основой качественного компоста. Такое удобрение безопасное, экологичное и подходит для любых культур — от овощей до ягод и декоративных растений.

Как приготовить удобрение из опилок

  • Смешай опилки, навоз и землю в равных частях.
  • По желанию добавь измельченную траву или листья.
  • Накрой смесь пленкой, чтобы сохранить влагу.
  • Периодически перемешивай — так процесс перепревания будет равномерным.
  • Через 5-6 месяцев получишь готовое удобрение, пригодное для весенних посадок.

Как ускорить процесс

Чтобы процесс шел быстрее, добавь мочевину (1-2 ст. ложки на ведро). Она активирует разложение опилок и насыщает массу азотом. В теплое время года смесь созревает за 3-4 месяца. Готовое удобрение имеет темный цвет и запах перегноя — его можно смело вносить под овощи, цветы или кусты.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
