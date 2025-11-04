Відео
Цінне добриво з тирси — як підготувати його вдома без витрат

Цінне добриво з тирси — як підготувати його вдома без витрат

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 19:55
Оновлено: 16:06
Як зробити добриво з тирси в домашніх умовах - простий рецепт для саду й городу
Людина тримає тирсу. Фото: Freepik

Тирса може стати цінним органічним добривом, якщо правильно її підготувати. Змішавши тирсу з гноєм і землею, можна отримати поживне підживлення, яке покращить родючість грядок.

Новини.LIVE розповідає, як зробити добриво з тирси в домашніх умовах без зайвих витрат і використати його наступного сезону.

Чому тирса — корисна для ґрунту

Тирса — природний матеріал, який не лише розпушує землю, а й зберігає вологу, покращує аерацію та поступово насичує ґрунт поживними речовинами. У поєднанні з органічними складниками вона стає основою якісного компосту. Таке добриво безпечне, екологічне та підходить для будь-яких культур — від овочів до ягід і декоративних рослин.

Як приготувати добриво з тирси

  • Змішай тирсу, гній і землю у рівних частинах.
  • За бажанням додай подрібнену траву чи листя.
  • Накрий суміш плівкою, щоб зберегти вологу.
  • Періодично перемішуй — так процес перепрівання буде рівномірним.
  • Через 5-6 місяців отримаєш готове добриво, придатне для весняних посадок.

Як прискорити процес

Щоб процес ішов швидше, додай сечовину (1-2 ст. ложки на відро). Вона активує розкладання тирси та насичує масу азотом. У теплу пору року суміш дозріває за 3-4 місяці. Готове добриво має темний колір і запах перегною — його можна сміливо вносити під овочі, квіти чи кущі.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
