Як зробити добриво з тирси в домашніх умовах - простий рецепт для саду й городу

Людина тримає тирсу. Фото: Freepik

Тирса може стати цінним органічним добривом, якщо правильно її підготувати. Змішавши тирсу з гноєм і землею, можна отримати поживне підживлення, яке покращить родючість грядок.

Новини.LIVE розповідає, як зробити добриво з тирси в домашніх умовах без зайвих витрат і використати його наступного сезону.

Реклама

Читайте також:

Чому тирса — корисна для ґрунту

Тирса — природний матеріал, який не лише розпушує землю, а й зберігає вологу, покращує аерацію та поступово насичує ґрунт поживними речовинами. У поєднанні з органічними складниками вона стає основою якісного компосту. Таке добриво безпечне, екологічне та підходить для будь-яких культур — від овочів до ягід і декоративних рослин.

Як приготувати добриво з тирси

Змішай тирсу, гній і землю у рівних частинах.

За бажанням додай подрібнену траву чи листя.

Накрий суміш плівкою, щоб зберегти вологу.

Періодично перемішуй — так процес перепрівання буде рівномірним.

Через 5-6 місяців отримаєш готове добриво, придатне для весняних посадок.

Як прискорити процес

Щоб процес ішов швидше, додай сечовину (1-2 ст. ложки на відро). Вона активує розкладання тирси та насичує масу азотом. У теплу пору року суміш дозріває за 3-4 місяці. Готове добриво має темний колір і запах перегною — його можна сміливо вносити під овочі, квіти чи кущі.

Ми вже писали про те, як приготувати ефективне домашнє добриво для бегонії, щоб вона цвіла рясно й довго.

Раніше повідомлялося про те, чим підживити озиму цибулю, щоб вона швидко прижилася й дала рясне пір’я навесні.

Також ми пояснювали те, як правильно закласти компост восени, щоб навесні отримати ідеальне добриво.