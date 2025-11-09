Відео
Пирій більше не з’явиться — як очистити ділянку назавжди

Дата публікації: 9 листопада 2025 10:10
Оновлено: 06:54
Як позбутися пирію на городі назавжди - ефективні способи очищення ділянки без хімії та шкоди для ґрунту
Пирій на городі. Фото: Freepik

Пирій — один із найупертіших бур’янів, який псує вигляд грядок і забирає поживні речовини в культурних рослин. Але навіть його можна прибрати назавжди, якщо діяти правильно.

Новини.LIVE розповідає, як ефективно вивести пирій з ділянки без шкоди для ґрунту та майбутнього врожаю.

Читайте також:

Чому важко вивести пирій

Пирій має розгалужену кореневу систему, здатну швидко відновлюватися навіть із маленького фрагмента. Саме тому звичайне виривання не дає результату. Щоб позбутися бур’яну надовго, потрібно поєднувати кілька методів.

Механічний спосіб

  • Регулярно перекопуйте ґрунт на глибину 25-30 см, ретельно вибираючи коріння.
  • Проводьте роботи кілька разів за сезон, особливо навесні та восени.
  • Після очищення ґрунту бажано засіяти ділянку сидератами.

Рослини, що пригнічують пирій

Деякі культури не дають бур’яну розростатися:

  • Люцерна
  • Конюшина
  • Жито
  • Гірчиця

Вони утворюють густий зелений килим, який не дає пирію доступу до світла й поступово його витісняє.

Хімічний метод

Якщо бур’ян заполонив ділянку, можна застосувати гербіциди (Раундап, Торнадо). Але користуйтеся ними обережно: такі засоби шкодять мікрофлорі ґрунту й комахам. Застосовуйте їх лише точково й не частіше одного разу на рік.

Альтернатива без хімії

Для прихильників екологічного підходу найкраще поєднувати перекопування, сидерати й органічні добрива. Уже через сезон ви помітите, що пирію стає значно менше, а ґрунт — родючішим.

поради город сад ефективні способи трава
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
