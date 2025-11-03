Як зробити, щоб сирі дрова горіли - поради для розпалювання печі без диму

Дрова під снігом. Фото: Freepik

Розтопити піч сирими дровами можна, якщо знати кілька простих хитрощів. Волога деревина димить, бо енергія йде на випаровування води, а не на тепло. Проте існують способи зменшити дим і зробити горіння ефективним.

Новини.LIVE пояснює, як швидко висушити сирі дрова й розпалити піч без неприємного диму.

Що буде, якщо топити сирими дровами

Дрова горять повільніше і виділяють більше диму.

У печі накопичується кіптява та дьоготь.

Температура знижується, тому кімната прогрівається повільно.

Щоб уникнути цього, варто підготувати паливо правильно ще перед розпалюванням.

Як швидко розтопити піч мокрими дровами

Знайдіть кілька сухих поліни або трісок — вони допоможуть створити початковий жар. Розщепіть поліно ножем або сокирою, щоб зробити скіпи — тонкі сухі скіпки для розпалювання. Покладіть у піч зім’ятий сухий папір, зверху — скіпи у формі куреня. Коли вогонь розгориться, поступово додавайте вологі поліна, починаючи з дрібних.

Які дрова краще горять навіть сирими

Береза, ліщина, ясен — швидко розгораються, дають стабільне тепло;

Осика і вільха — очищають димохід від нагару;

Фруктові дерева — додають приємного аромату.

Щоб уникнути проблем з димом, дрова потрібно правильно зберігати — у сухому, провітрюваному місці під навісом.

