Україна
Сирі дрова більше не проблема — простий трюк для розпалювання

Сирі дрова більше не проблема — простий трюк для розпалювання

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:58
Оновлено: 14:56
Як зробити, щоб сирі дрова горіли - поради для розпалювання печі без диму
Дрова під снігом. Фото: Freepik

Розтопити піч сирими дровами можна, якщо знати кілька простих хитрощів. Волога деревина димить, бо енергія йде на випаровування води, а не на тепло. Проте існують способи зменшити дим і зробити горіння ефективним.

Новини.LIVE пояснює, як швидко висушити сирі дрова й розпалити піч без неприємного диму.

Читайте також:

Що буде, якщо топити сирими дровами

  • Дрова горять повільніше і виділяють більше диму.
  • У печі накопичується кіптява та дьоготь.
  • Температура знижується, тому кімната прогрівається повільно.

Щоб уникнути цього, варто підготувати паливо правильно ще перед розпалюванням.

Як швидко розтопити піч мокрими дровами

  1. Знайдіть кілька сухих поліни або трісок — вони допоможуть створити початковий жар.
  2. Розщепіть поліно ножем або сокирою, щоб зробити скіпи — тонкі сухі скіпки для розпалювання.
  3. Покладіть у піч зім’ятий сухий папір, зверху — скіпи у формі куреня.
  4. Коли вогонь розгориться, поступово додавайте вологі поліна, починаючи з дрібних.

Які дрова краще горять навіть сирими

  • Береза, ліщина, ясен — швидко розгораються, дають стабільне тепло;
  • Осика і вільха — очищають димохід від нагару;
  • Фруктові дерева — додають приємного аромату.

Щоб уникнути проблем з димом, дрова потрібно правильно зберігати — у сухому, провітрюваному місці під навісом.

Ми вже писали про те, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни.

Раніше повідомлялося про те, яку підгодівлю внести восени, щоб слива зимувала міцною і здоровою.

Також ми пояснювали те, чому не варто використовувати тирсу для мульчування.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
