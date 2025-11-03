Видео
Видео

Сырые дрова больше не проблема — простой трюк для растопки

Сырые дрова больше не проблема — простой трюк для растопки

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 18:58
обновлено: 14:56
Как сделать, чтобы сырые дрова горели - советы для разжигания печи без дыма
Дрова под снегом. Фото: Freepik

Растопить печь сырыми дровами можно, если знать несколько простых хитростей. Влажная древесина дымит, потому что энергия идет на испарение воды, а не на тепло. Однако существуют способы уменьшить дым и сделать горение эффективным.

Новини.LIVE объясняет, как быстро высушить сырые дрова и разжечь печь без неприятного дыма.

Читайте также:

Что будет, если топить сырыми дровами

  • Дрова горят медленнее и выделяют больше дыма.
  • В печи накапливается копоть и деготь.
  • Температура снижается, поэтому комната прогревается медленно.

Чтобы избежать этого, стоит подготовить топливо правильно еще перед растопкой.

Как быстро растопить печь мокрыми дровами

  1. Найдите несколько сухих поленьев или щепок — они помогут создать начальный жар.
  2. Расщепите полено ножом или топором, чтобы сделать лучины — тонкие сухие лучины для растопки.
  3. Положите в печь смятую сухую бумагу, сверху — лучины в форме шалаша.
  4. Когда огонь разгорится, постепенно добавляйте влажные поленья, начиная с мелких.

Какие дрова лучше горят даже сырыми

  • Береза, орешник, ясень — быстро разгораются, дают стабильное тепло;
  • Осина и ольха — очищают дымоход от нагара;
  • Фруктовые деревья — добавляют приятного аромата.

Чтобы избежать проблем с дымом, дрова нужно правильно хранить — в сухом, проветриваемом месте под навесом.

Мы уже писали о том, что стоит добавить в компост, чтобы он "дозрел" до весны.

Ранее сообщалось о том, какую подкормку внести осенью, чтобы слива зимовала крепкой и здоровой.

Также мы объясняли то, почему не стоит использовать опилки для мульчирования.

советы дом эффективные способы огонь дрова печь
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
