Как сделать, чтобы сырые дрова горели - советы для разжигания печи без дыма

Растопить печь сырыми дровами можно, если знать несколько простых хитростей. Влажная древесина дымит, потому что энергия идет на испарение воды, а не на тепло. Однако существуют способы уменьшить дым и сделать горение эффективным.

Новини.LIVE объясняет, как быстро высушить сырые дрова и разжечь печь без неприятного дыма.

Что будет, если топить сырыми дровами

Дрова горят медленнее и выделяют больше дыма.

В печи накапливается копоть и деготь.

Температура снижается, поэтому комната прогревается медленно.

Чтобы избежать этого, стоит подготовить топливо правильно еще перед растопкой.

Как быстро растопить печь мокрыми дровами

Найдите несколько сухих поленьев или щепок — они помогут создать начальный жар. Расщепите полено ножом или топором, чтобы сделать лучины — тонкие сухие лучины для растопки. Положите в печь смятую сухую бумагу, сверху — лучины в форме шалаша. Когда огонь разгорится, постепенно добавляйте влажные поленья, начиная с мелких.

Какие дрова лучше горят даже сырыми

Береза, орешник, ясень — быстро разгораются, дают стабильное тепло;

Осина и ольха — очищают дымоход от нагара;

Фруктовые деревья — добавляют приятного аромата.

Чтобы избежать проблем с дымом, дрова нужно правильно хранить — в сухом, проветриваемом месте под навесом.

