Видео

Пырей больше не появится — как очистить участок навсегда

Пырей больше не появится — как очистить участок навсегда

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 10:10
обновлено: 06:54
Как избавиться от пырея на огороде навсегда - эффективные способы очистки участка без химии и вреда для почвы
Пырей на огороде. Фото: Freepik

Пырей — один из самых упрямых сорняков, который портит вид грядок и забирает питательные вещества у культурных растений. Но даже его можно убрать навсегда, если действовать правильно.

Новини.LIVE рассказывает, как эффективно вывести пырей с участка без вреда для почвы и будущего урожая.

Почему трудно вывести пырей

Пырей имеет разветвленную корневую систему, способную быстро восстанавливаться даже из маленького фрагмента. Именно поэтому обычное вырывание не дает результата. Чтобы избавиться от сорняка надолго, нужно сочетать несколько методов.

Механический способ

  • Регулярно перекапывайте почву на глубину 25-30 см, тщательно выбирая корни.
  • Проводите работы несколько раз за сезон, особенно весной и осенью.
  • После очистки почвы желательно засеять участок сидератами.

Растения, подавляющие пырей

Некоторые культуры не дают сорняку разрастаться:

  • Люцерна
  • Клевер
  • Рожь
  • Горчица

Они образуют густой зеленый ковер, который не дает пырею доступа к свету и постепенно его вытесняет.

Химический метод

Если сорняк заполонил участок, можно применить гербициды (Раундап, Торнадо). Но пользуйтесь ими осторожно: такие средства вредят микрофлоре почвы и насекомым. Применяйте их лишь точечно и не чаще одного раза в год.

Альтернатива без химии

Для сторонников экологического подхода лучше всего сочетать перекопку, сидераты и органические удобрения. Уже через сезон вы заметите, что пырея становится значительно меньше, а почва — плодороднее.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
