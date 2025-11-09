Як зробити, щоб компост перегнив швидше - перевірений засіб і рецепт

Компост у саду. Фото: Pinterest

Компост — це справжнє "чорне золото" для ґрунту, але не всі знають, як прискорити його дозрівання. Досвідчені городники поділилися перевіреним способом, який перетворює купу бур’янів у родючий перегній уже за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, як зробити осінній еліксир для швидкого перегнивання компосту, який використовують дачники вже понад 10 років.

Рецепт чарівного еліксиру

У 10 літрах води розчиніть 1 столову ложку сечовини з гіркою. Пролийте цим розчином кожен шар компосту — листя, траву, бадилля, гілочки, кухонні рештки. Накрийте купу плівкою або мішковиною на тиждень, щоб мікроорганізми почали "працювати".

Азот — це головне "паливо" для бактерій, які розкладають органіку. Завдяки йому купа прогрівається, осідає і швидко перетворюється на пухку землю.

Дріжджова закваска для компосту

Через 7 днів приготуйте другу суміш:

20 г сухих дріжджів;

3-4 ст. ложки цукру;

тепла вода (залиште на 12 годин, поки не з’явиться піна).

Додайте до неї 2 ложки "Фітоспорину" або "Триходерміну" — вони знезаражують масу й насичують її корисною мікрофлорою. Отриманим розчином знову пролийте купу, щоб вона стала вологою, але не мокрою.

Результат

Уже через кілька тижнів компост темніє, теплішає й пахне свіжою землею. Навесні ви отримаєте ідеальний перегній, який покращує структуру ґрунту, зберігає вологу та живить рослини без хімії.

