Головна Дім та город Цей засіб прискорює перегнивання компосту у кілька разів

Цей засіб прискорює перегнивання компосту у кілька разів

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 02:45
Оновлено: 23:11
Як зробити, щоб компост перегнив швидше - перевірений засіб і рецепт
Компост у саду. Фото: Pinterest

Компост — це справжнє "чорне золото" для ґрунту, але не всі знають, як прискорити його дозрівання. Досвідчені городники поділилися перевіреним способом, який перетворює купу бур’янів у родючий перегній уже за кілька тижнів.

Новини.LIVE розповідає, як зробити осінній еліксир для швидкого перегнивання компосту, який використовують дачники вже понад 10 років.

Читайте також:

Рецепт чарівного еліксиру

  1. У 10 літрах води розчиніть 1 столову ложку сечовини з гіркою.
  2. Пролийте цим розчином кожен шар компосту — листя, траву, бадилля, гілочки, кухонні рештки.
  3. Накрийте купу плівкою або мішковиною на тиждень, щоб мікроорганізми почали "працювати".

Азот — це головне "паливо" для бактерій, які розкладають органіку. Завдяки йому купа прогрівається, осідає і швидко перетворюється на пухку землю.

Дріжджова закваска для компосту

Через 7 днів приготуйте другу суміш:

  • 20 г сухих дріжджів;
  • 3-4 ст. ложки цукру;
  • тепла вода (залиште на 12 годин, поки не з’явиться піна).

Додайте до неї 2 ложки "Фітоспорину" або "Триходерміну" — вони знезаражують масу й насичують її корисною мікрофлорою. Отриманим розчином знову пролийте купу, щоб вона стала вологою, але не мокрою.

Результат

Уже через кілька тижнів компост темніє, теплішає й пахне свіжою землею. Навесні ви отримаєте ідеальний перегній, який покращує структуру ґрунту, зберігає вологу та живить рослини без хімії.

поради город сад рецепт відходи компост
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
