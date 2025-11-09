Как сделать, чтобы компост перегнил быстрее - проверенное средство и рецепт

Это средство ускоряет перегнивание компоста в несколько раз
Компост — это настоящее "черное золото" для почвы, но не все знают, как ускорить его созревание. Опытные огородники поделились проверенным способом, который превращает кучу сорняков в плодородный перегной уже через несколько недель.
рассказывает, как сделать осенний эликсир для быстрого перегнивания компоста, который используют дачники уже более 10 лет.
Рецепт волшебного эликсира
- В 10 литрах воды растворите 1 столовую ложку мочевины с горкой.
- Пролейте этим раствором каждый слой компоста — листья, траву, ботву, веточки, кухонные остатки.
- Накройте кучу пленкой или мешковиной на неделю, чтобы микроорганизмы начали "работать".
Азот — это главное "топливо" для бактерий, которые разлагают органику. Благодаря ему куча прогревается, оседает и быстро превращается в рыхлую землю.
Дрожжевая закваска для компоста
Через 7 дней приготовьте вторую смесь:
- 20 г сухих дрожжей;
- 3-4 ст. ложки сахара;
- теплая вода (оставьте на 12 часов, пока не появится пена).
Добавьте к ней 2 ложки "Фитоспорина" или "Триходермина" — они обеззараживают массу и насыщают ее полезной микрофлорой. Полученным раствором снова пролейте кучу, чтобы она стала влажной, но не мокрой.
Результат
Уже через несколько недель компост темнеет, теплеет и пахнет свежей землей. Весной вы получите идеальный перегной, который улучшает структуру почвы, сохраняет влагу и питает растения без химии.
