Это средство ускоряет перегнивание компоста в несколько раз

Дата публикации 9 ноября 2025 02:45
обновлено: 23:11
Как сделать, чтобы компост перегнил быстрее - проверенное средство и рецепт
Компост в саду. Фото: Pinterest

Компост — это настоящее "черное золото" для почвы, но не все знают, как ускорить его созревание. Опытные огородники поделились проверенным способом, который превращает кучу сорняков в плодородный перегной уже через несколько недель.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать осенний эликсир для быстрого перегнивания компоста, который используют дачники уже более 10 лет.

Рецепт волшебного эликсира

  1. В 10 литрах воды растворите 1 столовую ложку мочевины с горкой.
  2. Пролейте этим раствором каждый слой компоста — листья, траву, ботву, веточки, кухонные остатки.
  3. Накройте кучу пленкой или мешковиной на неделю, чтобы микроорганизмы начали "работать".

Азот — это главное "топливо" для бактерий, которые разлагают органику. Благодаря ему куча прогревается, оседает и быстро превращается в рыхлую землю.

Дрожжевая закваска для компоста

Через 7 дней приготовьте вторую смесь:

  • 20 г сухих дрожжей;
  • 3-4 ст. ложки сахара;
  • теплая вода (оставьте на 12 часов, пока не появится пена).

Добавьте к ней 2 ложки "Фитоспорина" или "Триходермина" — они обеззараживают массу и насыщают ее полезной микрофлорой. Полученным раствором снова пролейте кучу, чтобы она стала влажной, но не мокрой.

Результат

Уже через несколько недель компост темнеет, теплеет и пахнет свежей землей. Весной вы получите идеальный перегной, который улучшает структуру почвы, сохраняет влагу и питает растения без химии.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
