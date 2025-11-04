Что нельзя сажать под абрикосом - соседство, которое вредит урожаю

Соседи для абрикоса — что можно и нельзя сажать рядом
Абрикос — красивое, но "эгоистичное" дерево, которое не любит соседства. Его корни активно поглощают питательные вещества из почвы, а широкая крона создает густую тень. Поэтому рядом с ней большинство растений не приживаются и не дают урожая.
Почему абрикос не любит соседей
Это дерево активно истощает почву, а его корни выделяют вещества, которые тормозят рост других растений. Поэтому рядом с абрикосом мало кто чувствует себя комфортно. К тому же раскидистая крона создает глубокую тень, из-за которой растениям не хватает света.
Что нельзя сажать рядом
- Другие фруктовые деревья.
Не стоит сажать абрикос ближе чем в 5 метрах от яблони, груши, сливы или персика. Его корни забирают всю влагу, а химические соединения могут подавлять соседей. Единственное исключение — яблоня, которая неплохо уживается рядом.
- Овощи.
Длинные корни абрикоса высасывают питательные вещества из почвы, из-за чего овощные культуры рядом растут слабо. Даже теневыносливые виды не дадут хорошего урожая.
- Ягодные кустарники.
Малина, смородина, красная смородина, крыжовник и ежевика плохо растут возле абрикоса. Они не выдерживают конкуренции за влагу и микроэлементы.
Что можно посадить под абрикосом
Лучше всего подходят весенние цветы, цветущие до появления листьев:
- тюльпаны, нарциссы, подснежники, крокусы, примулы, гиацинты.
Также хорошо будут смотреться:
- газонная трава или небольшая зона отдыха под тенью дерева.
