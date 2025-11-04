Видео
Видео

Главная Дом и огород Соседи для абрикоса — что можно и нельзя сажать рядом

Соседи для абрикоса — что можно и нельзя сажать рядом

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 18:49
обновлено: 16:06
Что нельзя сажать под абрикосом - соседство, которое вредит урожаю
Урожай абрикоса в саду. Фото: Decorexpro

Абрикос — красивое, но "эгоистичное" дерево, которое не любит соседства. Его корни активно поглощают питательные вещества из почвы, а широкая крона создает густую тень. Поэтому рядом с ней большинство растений не приживаются и не дают урожая.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения не стоит сажать под абрикосом, чтобы не потерять урожай и не испортить сад.

Почему абрикос не любит соседей

Это дерево активно истощает почву, а его корни выделяют вещества, которые тормозят рост других растений. Поэтому рядом с абрикосом мало кто чувствует себя комфортно. К тому же раскидистая крона создает глубокую тень, из-за которой растениям не хватает света.

Что нельзя сажать рядом

  • Другие фруктовые деревья.
    Не стоит сажать абрикос ближе чем в 5 метрах от яблони, груши, сливы или персика. Его корни забирают всю влагу, а химические соединения могут подавлять соседей. Единственное исключение — яблоня, которая неплохо уживается рядом.
  • Овощи.
    Длинные корни абрикоса высасывают питательные вещества из почвы, из-за чего овощные культуры рядом растут слабо. Даже теневыносливые виды не дадут хорошего урожая.
  • Ягодные кустарники.
    Малина, смородина, красная смородина, крыжовник и ежевика плохо растут возле абрикоса. Они не выдерживают конкуренции за влагу и микроэлементы.

Что можно посадить под абрикосом

Лучше всего подходят весенние цветы, цветущие до появления листьев:

  • тюльпаны, нарциссы, подснежники, крокусы, примулы, гиацинты.

Также хорошо будут смотреться:

  • газонная трава или небольшая зона отдыха под тенью дерева.

деревья советы огород абрикос сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
