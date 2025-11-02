Какие деревья нельзя сажать возле дома - три породы, притягивающие молнию и беду

Эти деревья не стоит сажать рядом с домом — три опасные породы
Не все деревья подходят для усадьбы или двора. Некоторые породы способны притягивать молнию или негативно влиять на энергетику дома. Высаживая их рядом с домом, можно подвергать себя опасности.
Новини.LIVE рассказывает, какие три дерева не стоит сажать возле дома, чтобы избежать неприятностей.
Дуб — магнит для молний
Дуб относится к самым опасным деревьям для усадьбы. Его древесина прекрасно проводит электричество, поэтому молнии часто попадают именно в дубы. С древности существует примета: посадить дуб возле дома — навлечь несчастье.
Тополь — ломкое и опасное дерево
Тополь имеет высокое содержание влаги, поэтому во время грозы легко притягивает разряды. Кроме того, его ветви ломкие, и при сильном ветре или пожаре могут упасть на крышу дома или провода. Именно поэтому тополь советуют высаживать на безопасном расстоянии от дома.
Сосна — уязвима во время грозы
Сосна также часто становится мишенью молний. Из-за влажной и смолистой древесины она хорошо проводит ток. После удара молнии кора трескается и разлетается вокруг, что может повредить крышу или двор.
Какие деревья лучше сажать
Если хотите безопасно озеленить двор, выберите березу, липу или рябину — они менее высокие, не накапливают влагу и не притягивают электрические разряды.
Совет: не сажайте большие деревья ближе чем в 10 метрах от дома — это убережет и дом, и электропроводку от последствий гроз.
Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать розы.
Ранее объясняли то, почему после середины октября чесноку нужен покой.
Подробнее рассказывали о том, как легко укоренить черенки хризантемы.
Читайте Новини.LIVE!