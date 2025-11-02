Какие деревья нельзя сажать возле дома - три породы, притягивающие молнию и беду

Дуб растет в саду. Фото: Pixabay

Не все деревья подходят для усадьбы или двора. Некоторые породы способны притягивать молнию или негативно влиять на энергетику дома. Высаживая их рядом с домом, можно подвергать себя опасности.

Новини.LIVE рассказывает, какие три дерева не стоит сажать возле дома, чтобы избежать неприятностей.

Реклама

Читайте также:

Дуб — магнит для молний

Дуб относится к самым опасным деревьям для усадьбы. Его древесина прекрасно проводит электричество, поэтому молнии часто попадают именно в дубы. С древности существует примета: посадить дуб возле дома — навлечь несчастье.

Тополь — ломкое и опасное дерево

Тополь имеет высокое содержание влаги, поэтому во время грозы легко притягивает разряды. Кроме того, его ветви ломкие, и при сильном ветре или пожаре могут упасть на крышу дома или провода. Именно поэтому тополь советуют высаживать на безопасном расстоянии от дома.

Сосна — уязвима во время грозы

Сосна также часто становится мишенью молний. Из-за влажной и смолистой древесины она хорошо проводит ток. После удара молнии кора трескается и разлетается вокруг, что может повредить крышу или двор.

Какие деревья лучше сажать

Если хотите безопасно озеленить двор, выберите березу, липу или рябину — они менее высокие, не накапливают влагу и не притягивают электрические разряды.

Совет: не сажайте большие деревья ближе чем в 10 метрах от дома — это убережет и дом, и электропроводку от последствий гроз.

Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать розы.

Ранее объясняли то, почему после середины октября чесноку нужен покой.

Подробнее рассказывали о том, как легко укоренить черенки хризантемы.