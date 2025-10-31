Почему нельзя поливать озимый чеснок после 15 октября - советы для хорошего урожая

Посаженный чеснок на огороде. Фото: Freepik

Опытные огородники говорят: поливать озимый чеснок после 15 октября — ошибка, которая может уничтожить урожай. Чрезмерная влага в этот период не помогает, а наоборот вредит растениям.

Новини.LIVE объясняет, почему после середины октября чесноку нужен покой, а не полив, и как правильно подготовить грядки к зиме.

Почему полив после 15 октября вреден

К середине октября чеснок уже посажен и формирует корешки. В это время земля еще сохраняет тепло, поэтому легкий полив или дождь полезен. Но после 15-го числа температура снижается, рост замедляется, и влага перестает всасываться глубоко. Она застаивается в верхнем слое, создавая опасную среду для гниения.

Что происходит с чесноком

Когда избыток воды замерзает, он образует ледяную корку, которая повреждает нежные корешки. Весной такие растения всходят слабо или не прорастают вовсе. Замороженная почва становится тяжелой и плохо пропускает воздух — это главная причина, почему головки чеснока гниют.

Как действовать правильно

После 15 октября полив чеснока вреден.

Избыток влаги вызывает гниение корней.

Застой воды в холодной почве приводит к потере урожая.

Лучше замульчировать грядку, чем поливать.

Опытные огородники называют это "золотым правилом": лучше недолить, чем перелить. Ведь для здорового урожая чеснока осенью главное — умеренность и покой земли.

