Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Не поливайте озимий часник після 15 жовтня — порада дачникам

Не поливайте озимий часник після 15 жовтня — порада дачникам

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 10:10
Оновлено: 09:36
Чому не можна поливати озимий часник після 15 жовтня - поради для гарного врожаю
Посаджений часник на городі. Фото: Freepik

Досвідчені городники кажуть: поливати озимий часник після 15 жовтня — помилка, яка може знищити урожай. Надмірна волога в цей період не допомагає, а навпаки шкодить рослинам.

Новини.LIVE пояснює, чому після середини жовтня часнику потрібен спокій, а не полив, і як правильно підготувати грядки до зими.

Реклама
Читайте також:

Чому полив після 15 жовтня шкідливий

До середини жовтня часник уже посаджений і формує корінці. У цей час земля ще зберігає тепло, тому легкий полив або дощ корисний. Але після 15-го числа температура знижується, ріст сповільнюється, і волога перестає всмоктуватися глибоко. Вона застоюється у верхньому шарі, створюючи небезпечне середовище для гниття.

Що відбувається з часником

Коли надлишок води замерзає, він утворює крижану кірку, яка пошкоджує ніжні корінці. Навесні такі рослини сходять слабо або не проростають зовсім. Замоклий ґрунт стає важким і погано пропускає повітря — це головна причина, чому головки часнику гниють.

Як діяти правильно

  • Після 15 жовтня полив часнику шкідливий.
  • Надлишок вологи викликає гниття коренів.
  • Застій води у холодному ґрунті призводить до втрати врожаю.
  • Краще замульчувати грядку, ніж поливати.

Досвідчені городники називають це "золотим правилом": краще недолити, ніж перелити. Адже для здорового врожаю часнику восени головне — помірність і спокій землі.

Ми вже писали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали те, як посіяти кріп на зиму вдома чи на дачі.

Детальніше розповідали про те, які овочі найкраще садити поруч із часником.

врожай поради город сад часник полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації