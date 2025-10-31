Чому не можна поливати озимий часник після 15 жовтня - поради для гарного врожаю

Посаджений часник на городі. Фото: Freepik

Досвідчені городники кажуть: поливати озимий часник після 15 жовтня — помилка, яка може знищити урожай. Надмірна волога в цей період не допомагає, а навпаки шкодить рослинам.

Новини.LIVE пояснює, чому після середини жовтня часнику потрібен спокій, а не полив, і як правильно підготувати грядки до зими.

Реклама

Читайте також:

Чому полив після 15 жовтня шкідливий

До середини жовтня часник уже посаджений і формує корінці. У цей час земля ще зберігає тепло, тому легкий полив або дощ корисний. Але після 15-го числа температура знижується, ріст сповільнюється, і волога перестає всмоктуватися глибоко. Вона застоюється у верхньому шарі, створюючи небезпечне середовище для гниття.

Що відбувається з часником

Коли надлишок води замерзає, він утворює крижану кірку, яка пошкоджує ніжні корінці. Навесні такі рослини сходять слабо або не проростають зовсім. Замоклий ґрунт стає важким і погано пропускає повітря — це головна причина, чому головки часнику гниють.

Як діяти правильно

Після 15 жовтня полив часнику шкідливий.

Надлишок вологи викликає гниття коренів.

Застій води у холодному ґрунті призводить до втрати врожаю.

Краще замульчувати грядку, ніж поливати.

Досвідчені городники називають це "золотим правилом": краще недолити, ніж перелити. Адже для здорового врожаю часнику восени головне — помірність і спокій землі.

Ми вже писали про те, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали те, як посіяти кріп на зиму вдома чи на дачі.

Детальніше розповідали про те, які овочі найкраще садити поруч із часником.