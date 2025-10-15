Відео
Не поливайте даремно — коли восени зупиняти полив дерев

Дата публікації: 15 жовтня 2025 01:17
Коли припиняти полив фруктових дерев восени - поради та правила догляду
Людина поливає дерево. Фото: Freepik

Восени фруктові дерева сповільнюють ріст, тому надмірна волога може завдати більше шкоди, ніж користі. Якщо не припинити полив вчасно, коріння може загнити, а дерево — ослабнути перед зимою.

Новини.LIVE розповідає, коли саме потрібно припинити полив дерев, щоб запобігти гниттю, зберегти сили саду й забезпечити гарний урожай навесні.

Читайте також:

Чому важливо вчасно зупинити полив

Восени дерева вже не потребують стільки вологи, як улітку. Якщо продовжувати поливати, вода накопичується біля коріння, зменшує доступ кисню та може спровокувати загнивання.

Коли зменшувати й коли зупиняти полив

  • Поливайте, поки температура тримається вище +5 °C.
  • Припиняйте, коли земля починає мерзнути або ночі стабільно холодні.
  • Якщо ґрунт важко прокопати лопатою, полив уже не потрібен.

Ознаки надлишку води

Якщо листя тьмяніє чи жовтіє, а плоди тріскаються або гниють — це ознака перезволоження. Неприємний запах цвілі біля стовбура чи темні плями на корі теж сигналізують, що час припинити полив.

Як підготувати сад до зими

Перед настанням морозів зробіть останній глибокий полив — близько 10-15 л води на дерево. Потім замульчуйте пристовбурні кола соломою, листям або тріскою, щоб утримати вологу й захистити коріння від промерзання.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
