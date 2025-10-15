Коли припиняти полив фруктових дерев восени - поради та правила догляду

Людина поливає дерево. Фото: Freepik

Восени фруктові дерева сповільнюють ріст, тому надмірна волога може завдати більше шкоди, ніж користі. Якщо не припинити полив вчасно, коріння може загнити, а дерево — ослабнути перед зимою.

Новини.LIVE розповідає, коли саме потрібно припинити полив дерев, щоб запобігти гниттю, зберегти сили саду й забезпечити гарний урожай навесні.

Чому важливо вчасно зупинити полив

Восени дерева вже не потребують стільки вологи, як улітку. Якщо продовжувати поливати, вода накопичується біля коріння, зменшує доступ кисню та може спровокувати загнивання.

Коли зменшувати й коли зупиняти полив

Поливайте, поки температура тримається вище +5 °C.

Припиняйте, коли земля починає мерзнути або ночі стабільно холодні.

Якщо ґрунт важко прокопати лопатою, полив уже не потрібен.

Ознаки надлишку води

Якщо листя тьмяніє чи жовтіє, а плоди тріскаються або гниють — це ознака перезволоження. Неприємний запах цвілі біля стовбура чи темні плями на корі теж сигналізують, що час припинити полив.

Як підготувати сад до зими

Перед настанням морозів зробіть останній глибокий полив — близько 10-15 л води на дерево. Потім замульчуйте пристовбурні кола соломою, листям або тріскою, щоб утримати вологу й захистити коріння від промерзання.

