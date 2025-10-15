Видео
Видео

Дата публикации 15 октября 2025 01:17
Когда прекращать полив фруктовых деревьев осенью - советы и правила ухода
Человек поливает дерево. Фото: Freepik

Осенью фруктовые деревья замедляют рост, поэтому чрезмерная влага может нанести больше вреда, чем пользы. Если не прекратить полив вовремя, корни могут загнить, а дерево — ослабнуть перед зимой.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно нужно прекратить полив деревьев, чтобы предотвратить гниение, сохранить силы сада и обеспечить хороший урожай весной.

Читайте также:

Почему важно вовремя остановить полив

Осенью деревья уже не нуждаются в таком количестве влаги, как летом. Если продолжать поливать, вода накапливается у корней, уменьшает доступ кислорода и может спровоцировать загнивание.

Когда уменьшать и когда останавливать полив

  • Поливайте, пока температура держится выше +5 °C.
  • Прекращайте, когда земля начинает мерзнуть или ночи стабильно холодные.
  • Если почву трудно прокопать лопатой, полив уже не нужен.

Признаки избытка воды

Если листья тускнеют или желтеют, а плоды трескаются или гниют — это признак переувлажнения. Неприятный запах плесени у ствола или темные пятна на коре тоже сигнализируют, что пора прекратить полив.

Как подготовить сад к зиме

Перед наступлением морозов сделайте последний глубокий полив — около 10-15 л воды на дерево. Затем замульчируйте приствольный круг соломой, листьями или щепой, чтобы удержать влагу и защитить корни от промерзания.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
