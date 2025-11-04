Що не можна садити під абрикосою - сусідство, яке шкодить урожаю

Врожай абрикоси в саду. Фото: Decorexpro

Абрикоса — гарне, але "егоїстичне" дерево, яке не любить сусідства. Її коріння активно поглинає поживні речовини з ґрунту, а широка крона створює густу тінь. Через це поруч із нею більшість рослин не приживаються і не дають врожаю.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай і не зіпсувати сад.

Чому абрикоса не любить сусідів

Це дерево активно виснажує ґрунт, а його коріння виділяє речовини, які гальмують ріст інших рослин. Тому поруч із абрикосою мало хто почувається комфортно. До того ж розлога крона створює глибоку тінь, через яку рослинам бракує світла.

Що не можна садити поруч

Інші фруктові дерева.

Не варто садити абрикосу ближче ніж за 5 метрів до яблуні, груші, сливи чи персика. Її коріння забирає всю вологу, а хімічні сполуки можуть пригнічувати сусідів. Єдиний виняток — яблуня, яка непогано уживається поруч.

Овочі.

Довге коріння абрикоси висмоктує поживні речовини з ґрунту, через що овочеві культури поруч ростуть слабко. Навіть тіньовитривалі види не дадуть доброго врожаю.

Ягідні кущі.

Малина, смородина, порічка, аґрус та ожина погано ростуть біля абрикоси. Вони не витримують конкуренції за вологу та мікроелементи.

Що можна посадити під абрикосою

Найкраще підходять весняні квіти, що цвітуть до появи листя:

тюльпани, нарциси, підсніжники, крокуси, примули, гіацинти.

Також гарно виглядатимуть:

газонна трава або невелика зона відпочинку під тінню дерева.

