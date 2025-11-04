Відео
Україна
Новини
Дім та город Сусіди для абрикоси — що можна й не можна садити поруч

Сусіди для абрикоси — що можна й не можна садити поруч

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 18:49
Оновлено: 16:06
Що не можна садити під абрикосою - сусідство, яке шкодить урожаю
Врожай абрикоси в саду. Фото: Decorexpro

Абрикоса — гарне, але "егоїстичне" дерево, яке не любить сусідства. Її коріння активно поглинає поживні речовини з ґрунту, а широка крона створює густу тінь. Через це поруч із нею більшість рослин не приживаються і не дають врожаю.

Новини.LIVE розповідає, які рослини не варто садити під абрикосою, щоб не втратити врожай і не зіпсувати сад.

Читайте також:

Чому абрикоса не любить сусідів

Це дерево активно виснажує ґрунт, а його коріння виділяє речовини, які гальмують ріст інших рослин. Тому поруч із абрикосою мало хто почувається комфортно. До того ж розлога крона створює глибоку тінь, через яку рослинам бракує світла.

Що не можна садити поруч

  • Інші фруктові дерева.
    Не варто садити абрикосу ближче ніж за 5 метрів до яблуні, груші, сливи чи персика. Її коріння забирає всю вологу, а хімічні сполуки можуть пригнічувати сусідів. Єдиний виняток — яблуня, яка непогано уживається поруч.
  • Овочі.
    Довге коріння абрикоси висмоктує поживні речовини з ґрунту, через що овочеві культури поруч ростуть слабко. Навіть тіньовитривалі види не дадуть доброго врожаю.
  • Ягідні кущі.
    Малина, смородина, порічка, аґрус та ожина погано ростуть біля абрикоси. Вони не витримують конкуренції за вологу та мікроелементи.

Що можна посадити під абрикосою

Найкраще підходять весняні квіти, що цвітуть до появи листя:

  • тюльпани, нарциси, підсніжники, крокуси, примули, гіацинти.

Також гарно виглядатимуть:

  • газонна трава або невелика зона відпочинку під тінню дерева.

Ми вже писали про те, коли і як правильно проводити вапнування, щоб отримати максимальний ефект.

Раніше пояснювали те, які три дерева не варто садити біля оселі, щоб уникнути неприємностей.

Детальніше розповідали про те, як підготувати землю та яких помилок варто уникати перед посадкою часнику восени.

дерева поради город абрикос сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
