Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Как быстро высушить одежду зимой — простой лайфхак с полотенцем

Как быстро высушить одежду зимой — простой лайфхак с полотенцем

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 10:01
обновлено: 07:32
Как высушить одежду после стирки зимой - простой лайфхак с полотенцем, который действительно работает
Девушка развешивает одежду на сушилку. Фото: Freepik

Зимой высушить постиранную одежду сложнее, чем летом — из-за холода и высокой влажности вещи могут оставаться сырыми часами. Эксперты поделились простым способом, который поможет сократить время сушки и избежать появления сырости.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью обычного полотенца высушить одежду значительно быстрее и сэкономить электроэнергию.

Реклама
Читайте также:

Почему одежда зимой сохнет медленнее

В холодное время года из-за повышенной влажности и недостатка вентиляции вещи долго остаются мокрыми. Это создает неприятный запах и риск появления плесени в квартире. Поэтому важно знать, как ускорить сушку даже без сушильной машины.

Простой лайфхак с полотенцем

Перед тем как отжимать вещи после стирки, положите в стиральную машину чистое сухое полотенце. Оно поглотит часть влаги из одежды, благодаря чему та высохнет значительно быстрее. Этот способ работает и при сушке в машине, и при обычной сушке на веревке или сушилке.

Дополнительные преимущества

  • Меньшее потребление электроэнергии — время сушки сокращается.
  • Снижение влажности в комнате, меньше риска появления плесени.
  • Одежда после стирки становится мягче и быстрее готова к глажке.

Полезный совет

Не перегружайте стиральную машину — воздух должен свободно циркулировать между вещами. Для лучшего результата повторите цикл с полотенцем дважды, если вещи были очень мокрые.

Мы уже рассказывали о том, как правильно посадить редис в контейнерах и получить урожай через 25 дней.

Также ранее объясняли то, какие растения станут идеальными соседями для пионов.

Подробнее мы рассказывали о том, как правильно подготовить сад и огород к новому сезону.

одежда зима лайфхаки советы дом стирка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации