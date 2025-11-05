Как высушить одежду после стирки зимой - простой лайфхак с полотенцем, который действительно работает

Девушка развешивает одежду на сушилку. Фото: Freepik

Зимой высушить постиранную одежду сложнее, чем летом — из-за холода и высокой влажности вещи могут оставаться сырыми часами. Эксперты поделились простым способом, который поможет сократить время сушки и избежать появления сырости.

Новини.LIVE рассказывает, как с помощью обычного полотенца высушить одежду значительно быстрее и сэкономить электроэнергию.

Почему одежда зимой сохнет медленнее

В холодное время года из-за повышенной влажности и недостатка вентиляции вещи долго остаются мокрыми. Это создает неприятный запах и риск появления плесени в квартире. Поэтому важно знать, как ускорить сушку даже без сушильной машины.

Простой лайфхак с полотенцем

Перед тем как отжимать вещи после стирки, положите в стиральную машину чистое сухое полотенце. Оно поглотит часть влаги из одежды, благодаря чему та высохнет значительно быстрее. Этот способ работает и при сушке в машине, и при обычной сушке на веревке или сушилке.

Дополнительные преимущества

Меньшее потребление электроэнергии — время сушки сокращается.

Снижение влажности в комнате, меньше риска появления плесени.

Одежда после стирки становится мягче и быстрее готова к глажке.

Полезный совет

Не перегружайте стиральную машину — воздух должен свободно циркулировать между вещами. Для лучшего результата повторите цикл с полотенцем дважды, если вещи были очень мокрые.

