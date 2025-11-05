Как высушить одежду после стирки зимой - простой лайфхак с полотенцем, который действительно работает

Как быстро высушить одежду зимой — простой лайфхак с полотенцем
Зимой высушить постиранную одежду сложнее, чем летом — из-за холода и высокой влажности вещи могут оставаться сырыми часами. Эксперты поделились простым способом, который поможет сократить время сушки и избежать появления сырости.
Новини.LIVE рассказывает, как с помощью обычного полотенца высушить одежду значительно быстрее и сэкономить электроэнергию.
Почему одежда зимой сохнет медленнее
В холодное время года из-за повышенной влажности и недостатка вентиляции вещи долго остаются мокрыми. Это создает неприятный запах и риск появления плесени в квартире. Поэтому важно знать, как ускорить сушку даже без сушильной машины.
Простой лайфхак с полотенцем
Перед тем как отжимать вещи после стирки, положите в стиральную машину чистое сухое полотенце. Оно поглотит часть влаги из одежды, благодаря чему та высохнет значительно быстрее. Этот способ работает и при сушке в машине, и при обычной сушке на веревке или сушилке.
Дополнительные преимущества
- Меньшее потребление электроэнергии — время сушки сокращается.
- Снижение влажности в комнате, меньше риска появления плесени.
- Одежда после стирки становится мягче и быстрее готова к глажке.
Полезный совет
Не перегружайте стиральную машину — воздух должен свободно циркулировать между вещами. Для лучшего результата повторите цикл с полотенцем дважды, если вещи были очень мокрые.
