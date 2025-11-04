Видео
Главная Дом и огород Как подготовить сад и огород к Новому году — советы фермеров

Как подготовить сад и огород к Новому году — советы фермеров

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 10:10
обновлено: 08:48
Что сделать в саду и на огороде до Нового года - 5 дел для подготовки к весне
Дачник ухаживает за огородом. Фото: efem.es

Осенью и зимой огород отдыхает, но хозяевам — самое время действовать. Есть пять простых дел, которые можно сделать до Нового года всего за 20 минут, чтобы весной сэкономить неделю работы.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно подготовить сад и огород к новому сезону, чтобы встретить весну без суеты и лишних хлопот.

Читайте также:

Замульчируйте грядки

Используйте компост, сухие листья или солому. Слой в 5-7 см поможет сохранить тепло, влагу и защитит почву от вымерзания и ветра. К весне мульча превратится в питательный слой, который не требует перекопки.

Составьте план посадок

Отметьте, где и что росло в этом году — это поможет соблюсти севооборот. После огурцов сажайте корнеплоды, после бобовых — капусту, а пасленовые верните на грядки не раньше чем через 3-4 года. Так вы избежите болезней и получите стабильный урожай.

Проверьте семена

Пересмотрите свои запасы, отберите свежие сорта, а остальные утилизируйте. Напишите список того, чего не хватает, и докупите семена заранее — к весне они подорожают.

Подготовьте инструменты

Проверьте, все ли лопаты, тяпки, секаторы и грабли в исправном состоянии. Заточите, смажьте металлические части, замените ручки, если износились. Это мелочь, но весной сэкономит много времени.

Проверьте теплицу и компост

В теплице стоит вымыть стены, убрать остатки грунта и обработать от грибка. Осенью можно заложить новую компостную кучу, накрыв ее пленкой, чтобы тепло сохранялось даже зимой.

Мы уже писали о том, почему не стоит использовать опилки для мульчирования.

Ранее сообщалось о том, что стоит добавить в компост, чтобы он "дозрел" до весны.

Также мы объясняли то, когда именно стоит выкапывать морковь, чтобы урожай был сладким.

Новый год весна советы огород сад подготовка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
