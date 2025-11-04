Відео
Україна
Як підготувати сад і город до Нового року — поради фермерів

Як підготувати сад і город до Нового року — поради фермерів

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 10:10
Оновлено: 08:48
Що зробити в саду та на городі до Нового року - 5 справ для підготовки до весни
Дачник доглядає город. Фото: efem.es

Восени й узимку город відпочиває, але господарям саме час діяти. Є п’ять простих справ, які можна зробити до Нового року лише за 20 хвилин, щоб навесні заощадити тиждень роботи.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати сад і город до нового сезону, щоб зустріти весну без метушні й зайвих клопотів.

Читайте також:

Замульчуйте грядки

Використайте компост, сухе листя або солому. Шар у 5-7 см допоможе зберегти тепло, вологу та захистить ґрунт від вимерзання й вітру. До весни мульча перетвориться на поживний шар, який не потребує перекопування.

Складіть план посадок

Відмітьте, де й що росло цього року — це допоможе дотриматися сівозміни. Після огірків садіть коренеплоди, після бобових — капусту, а пасльонові поверніть на грядки не раніше ніж через 3-4 роки. Так ви уникнете хвороб і отримаєте стабільний урожай.

Перевірте насіння

Перегляньте свої запаси, відберіть свіжі сорти, а решту утилізуйте. Напишіть список того, чого не вистачає, і докупіть насіння заздалегідь — до весни воно подорожчає.

Підготуйте інструменти

Перевірте, чи всі лопати, сапи, секатори й граблі в справному стані. Заточіть, змастіть металеві частини, замініть ручки, якщо зносилися. Це дрібниця, але навесні зекономить багато часу.

Перевірте теплицю та компост

У теплиці варто вимити стіни, прибрати залишки ґрунту й обробити від грибка. Восени можна закласти нову компостну купу, накривши її плівкою, щоб тепло зберігалося навіть узимку.

Ми вже писали про те, чому не варто використовувати тирсу для мульчування.

Раніше повідомлялося про те, що варто додати до компосту, щоб він "дозрів" до весни.

Також ми пояснювали те, коли саме варто викопувати моркву, щоб урожай був солодким.

Новий рік весна поради город сад підготовка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
