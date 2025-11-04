Що зробити в саду та на городі до Нового року - 5 справ для підготовки до весни

Дачник доглядає город. Фото: efem.es

Восени й узимку город відпочиває, але господарям саме час діяти. Є п’ять простих справ, які можна зробити до Нового року лише за 20 хвилин, щоб навесні заощадити тиждень роботи.

Новини.LIVE розповідає, як правильно підготувати сад і город до нового сезону, щоб зустріти весну без метушні й зайвих клопотів.

Замульчуйте грядки

Використайте компост, сухе листя або солому. Шар у 5-7 см допоможе зберегти тепло, вологу та захистить ґрунт від вимерзання й вітру. До весни мульча перетвориться на поживний шар, який не потребує перекопування.

Складіть план посадок

Відмітьте, де й що росло цього року — це допоможе дотриматися сівозміни. Після огірків садіть коренеплоди, після бобових — капусту, а пасльонові поверніть на грядки не раніше ніж через 3-4 роки. Так ви уникнете хвороб і отримаєте стабільний урожай.

Перевірте насіння

Перегляньте свої запаси, відберіть свіжі сорти, а решту утилізуйте. Напишіть список того, чого не вистачає, і докупіть насіння заздалегідь — до весни воно подорожчає.

Підготуйте інструменти

Перевірте, чи всі лопати, сапи, секатори й граблі в справному стані. Заточіть, змастіть металеві частини, замініть ручки, якщо зносилися. Це дрібниця, але навесні зекономить багато часу.

Перевірте теплицю та компост

У теплиці варто вимити стіни, прибрати залишки ґрунту й обробити від грибка. Восени можна закласти нову компостну купу, накривши її плівкою, щоб тепло зберігалося навіть узимку.

