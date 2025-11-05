Як висушити одяг після прання взимку - простий лайфхак із рушником, який справді працює

Дівчина розвішує одяг на сушарку. Фото: Freepik

Взимку висушити випраний одяг складніше, ніж улітку — через холод і високу вологість речі можуть залишатися сирими годинами. Експерти поділилися простим способом, який допоможе скоротити час сушіння й уникнути появи вогкості.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше й заощадити електроенергію.

Реклама

Читайте також:

Чому одяг взимку сохне повільніше

У холодну пору року через підвищену вологість і нестачу вентиляції речі довго залишаються мокрими. Це створює неприємний запах і ризик появи цвілі у квартирі. Тому важливо знати, як пришвидшити сушіння навіть без сушильної машини.

Простий лайфхак із рушником

Перед тим як віджимати речі після прання, покладіть у пральну машину чистий сухий рушник. Він поглине частину вологи з одягу, завдяки чому той висохне значно швидше. Цей спосіб працює і при сушінні в машині, і при звичайному сушінні на мотузці чи сушарці.

Додаткові переваги

Менше споживання електроенергії — час сушіння скорочується.

Зниження вологості в кімнаті, менше ризику появи цвілі.

Одяг після прання стає м’якшим і швидше готовий до прасування.

Корисна порада

Не перевантажуйте пральну машину — повітря має вільно циркулювати між речами. Для найкращого результату повторіть цикл із рушником двічі, якщо речі були дуже мокрі.

Ми вже розповідали про те, як правильно посадити редиску в контейнерах і отримати врожай через 25 днів.

Також раніше пояснювали, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

Детальніше ми розповідали про те, як правильно підготувати сад і город до нового сезону.