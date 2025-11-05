Як висушити одяг після прання взимку - простий лайфхак із рушником, який справді працює

Як швидко висушити одяг взимку — простий лайфхак з рушником
Взимку висушити випраний одяг складніше, ніж улітку — через холод і високу вологість речі можуть залишатися сирими годинами. Експерти поділилися простим способом, який допоможе скоротити час сушіння й уникнути появи вогкості.
Новини.LIVE розповідає, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше й заощадити електроенергію.
Чому одяг взимку сохне повільніше
У холодну пору року через підвищену вологість і нестачу вентиляції речі довго залишаються мокрими. Це створює неприємний запах і ризик появи цвілі у квартирі. Тому важливо знати, як пришвидшити сушіння навіть без сушильної машини.
Простий лайфхак із рушником
Перед тим як віджимати речі після прання, покладіть у пральну машину чистий сухий рушник. Він поглине частину вологи з одягу, завдяки чому той висохне значно швидше. Цей спосіб працює і при сушінні в машині, і при звичайному сушінні на мотузці чи сушарці.
Додаткові переваги
- Менше споживання електроенергії — час сушіння скорочується.
- Зниження вологості в кімнаті, менше ризику появи цвілі.
- Одяг після прання стає м’якшим і швидше готовий до прасування.
Корисна порада
Не перевантажуйте пральну машину — повітря має вільно циркулювати між речами. Для найкращого результату повторіть цикл із рушником двічі, якщо речі були дуже мокрі.
