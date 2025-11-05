Відео
Як швидко висушити одяг взимку — простий лайфхак з рушником

Як швидко висушити одяг взимку — простий лайфхак з рушником

Дата публікації: 5 листопада 2025 10:01
Оновлено: 07:32
Як висушити одяг після прання взимку - простий лайфхак із рушником, який справді працює
Дівчина розвішує одяг на сушарку. Фото: Freepik

Взимку висушити випраний одяг складніше, ніж улітку — через холод і високу вологість речі можуть залишатися сирими годинами. Експерти поділилися простим способом, який допоможе скоротити час сушіння й уникнути появи вогкості.

Новини.LIVE розповідає, як за допомогою звичайного рушника висушити одяг значно швидше й заощадити електроенергію.

Читайте також:

Чому одяг взимку сохне повільніше

У холодну пору року через підвищену вологість і нестачу вентиляції речі довго залишаються мокрими. Це створює неприємний запах і ризик появи цвілі у квартирі. Тому важливо знати, як пришвидшити сушіння навіть без сушильної машини.

Простий лайфхак із рушником

Перед тим як віджимати речі після прання, покладіть у пральну машину чистий сухий рушник. Він поглине частину вологи з одягу, завдяки чому той висохне значно швидше. Цей спосіб працює і при сушінні в машині, і при звичайному сушінні на мотузці чи сушарці.

Додаткові переваги

  • Менше споживання електроенергії — час сушіння скорочується.
  • Зниження вологості в кімнаті, менше ризику появи цвілі.
  • Одяг після прання стає м’якшим і швидше готовий до прасування.

Корисна порада

Не перевантажуйте пральну машину — повітря має вільно циркулювати між речами. Для найкращого результату повторіть цикл із рушником двічі, якщо речі були дуже мокрі.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
