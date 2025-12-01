Які кімнатні рослини не можна тримати на підвіконні взимку через холод

Ці квіти не люблять холоду — не залишайте їх на підвіконні
Взимку холодне підвіконня стає небезпечним місцем для чутливих кімнатних рослин — вони в’януть, скидають листя й можуть повністю загинути. Температурні перепади шкодять корінню та листям.
Чому підвіконня шкодить узимку
Чому підвіконня шкодить узимку
Взимку підвіконня стає одним із найхолодніших місць у квартирі: скло промерзає, утворюються протяги, а батарея створює різкі перепади температур. Саме такі умови найбільше шкодять чутливим кімнатним рослинам.
Які рослини страждають від зимового холоду
- Фікус
Реагує на холодне повітря опаданням листя. Навіть кілька ночей біля холодного скла можуть призвести до сильного стресу та ослаблення рослини.
- Сенполія (фіалка)
Не переносить протягів і низьких температур. Через холод бутони не розкриваються, листя темніє та в’яне.
- Калатея
Миттєво реагує на холод: краї листків сохнуть, пластини скручуються. Потребує тепла та високої вологості.
- Спатифілум
Холодне повітря біля вікна викликає в’янення й пожовтіння листя. Взимку краще розташовувати його на відстані від скла.
- Орхідея
Холодне підвіконня швидко переохолоджує корені, що може зупинити ріст і навіть призвести до загибелі рослини.
Як уберегти рослини взимку
Переставте їх далі від вікон, використовуйте дерев’яні або коркові підставки, уникайте різких перепадів температур і стежте, щоб горщики не торкались холодної поверхні.
