Головна Дім та город Ці квіти не люблять холоду — не залишайте їх на підвіконні

Ці квіти не люблять холоду — не залишайте їх на підвіконні

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 12:22
Які кімнатні рослини не можна тримати на підвіконні взимку через холод
Квіти на підвіконні. Фото: Freepik

Взимку холодне підвіконня стає небезпечним місцем для чутливих кімнатних рослин — вони в’януть, скидають листя й можуть повністю загинути. Температурні перепади шкодять корінню та листям.

Новини.LIVE пояснює, які рослини особливо чутливі до холоду і куди їх краще переставити.

Читайте також:

Чому підвіконня шкодить узимку

Взимку підвіконня стає одним із найхолодніших місць у квартирі: скло промерзає, утворюються протяги, а батарея створює різкі перепади температур. Саме такі умови найбільше шкодять чутливим кімнатним рослинам.

Які рослини страждають від зимового холоду

  • Фікус
    Реагує на холодне повітря опаданням листя. Навіть кілька ночей біля холодного скла можуть призвести до сильного стресу та ослаблення рослини.
  • Сенполія (фіалка)
    Не переносить протягів і низьких температур. Через холод бутони не розкриваються, листя темніє та в’яне.
  • Калатея
    Миттєво реагує на холод: краї листків сохнуть, пластини скручуються. Потребує тепла та високої вологості.
  • Спатифілум
    Холодне повітря біля вікна викликає в’янення й пожовтіння листя. Взимку краще розташовувати його на відстані від скла.
  • Орхідея
    Холодне підвіконня швидко переохолоджує корені, що може зупинити ріст і навіть призвести до загибелі рослини.

Як уберегти рослини взимку

Переставте їх далі від вікон, використовуйте дерев’яні або коркові підставки, уникайте різких перепадів температур і стежте, щоб горщики не торкались холодної поверхні.

Ми вже писали про те, як правильно поливати, освітлювати й утримувати орхідеї в холодну пору року.

Раніше пояснювали те, чому варто посадити горобину біля приватного будинку та як за нею доглядати.

Детальніше розповідали про те, як виростити "темну лілію" та з чим її поєднати для стильної клумби.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
