Які кімнатні рослини не можна тримати на підвіконні взимку через холод

Взимку холодне підвіконня стає небезпечним місцем для чутливих кімнатних рослин — вони в’януть, скидають листя й можуть повністю загинути. Температурні перепади шкодять корінню та листям.

Чому підвіконня шкодить узимку

Взимку підвіконня стає одним із найхолодніших місць у квартирі: скло промерзає, утворюються протяги, а батарея створює різкі перепади температур. Саме такі умови найбільше шкодять чутливим кімнатним рослинам.

Які рослини страждають від зимового холоду

Фікус

Реагує на холодне повітря опаданням листя. Навіть кілька ночей біля холодного скла можуть призвести до сильного стресу та ослаблення рослини.

Сенполія (фіалка)

Не переносить протягів і низьких температур. Через холод бутони не розкриваються, листя темніє та в’яне.

Калатея

Миттєво реагує на холод: краї листків сохнуть, пластини скручуються. Потребує тепла та високої вологості.

Спатифілум

Холодне повітря біля вікна викликає в’янення й пожовтіння листя. Взимку краще розташовувати його на відстані від скла.

Орхідея

Холодне підвіконня швидко переохолоджує корені, що може зупинити ріст і навіть призвести до загибелі рослини.

Як уберегти рослини взимку

Переставте їх далі від вікон, використовуйте дерев’яні або коркові підставки, уникайте різких перепадів температур і стежте, щоб горщики не торкались холодної поверхні.

