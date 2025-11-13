Відео
Головна Дім та город Навіщо садити горобину біля будинку — головні причини

Навіщо садити горобину біля будинку — головні причини

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 18:50
Оновлено: 18:23
Чому варто посадити горобину біля будинку - користь, прикмети та поради з догляду
Горобина росте в саду. Фото: Pixabay

Горобина — не просто гарне дерево з яскравими ягодами. Вона очищає повітря, приваблює птахів, прикрашає подвір’я і, за народними прикметами, вважається сильним оберегом дому від негараздів та хвороб.

Новини.LIVE розповідає, чому варто посадити горобину біля приватного будинку та як за нею доглядати.

Чому саме горобина

З давніх-давен горобину вважали магічним деревом. У кельтів і слов’ян вона символізувала вогонь і захист від зла. За прикметами, дерево біля оселі відганяє біду, оберігає від блискавок і хвороб, а також дарує господарям спокій і внутрішню рівновагу. Крім того, горобина очищає повітря, приваблює птахів і прикрашає сад яскравими гронами восени.

Корисні властивості ягід

Плоди горобини містять вітаміни A, C, E, залізо, калій і органічні кислоти. З них готують:

  • варення, джеми, компоти;
  • настоянки та вина;
  • сушені ягоди для лікувальних відварів.

Відвари з горобини зміцнюють імунітет, допомагають при анемії, діабеті, артриті та хворобах печінки.

Як доглядати за деревом

Горобина невибаглива, росте навіть на бідних ґрунтах. Основні поради:

  • видаляйте прикореневі пагони;
  • періодично поливайте в суху пору;
  • розпушуйте ґрунт і захищайте від шкідників.

Навесні дерево можна підживити золою або компостом. За правильного догляду воно проживе десятки років, прикрашаючи двір і приносячи користь.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
