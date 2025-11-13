Чому варто посадити горобину біля будинку - користь, прикмети та поради з догляду

Горобина росте в саду. Фото: Pixabay

Горобина — не просто гарне дерево з яскравими ягодами. Вона очищає повітря, приваблює птахів, прикрашає подвір’я і, за народними прикметами, вважається сильним оберегом дому від негараздів та хвороб.

Чому саме горобина

З давніх-давен горобину вважали магічним деревом. У кельтів і слов’ян вона символізувала вогонь і захист від зла. За прикметами, дерево біля оселі відганяє біду, оберігає від блискавок і хвороб, а також дарує господарям спокій і внутрішню рівновагу. Крім того, горобина очищає повітря, приваблює птахів і прикрашає сад яскравими гронами восени.

Корисні властивості ягід

Плоди горобини містять вітаміни A, C, E, залізо, калій і органічні кислоти. З них готують:

варення, джеми, компоти;

настоянки та вина;

сушені ягоди для лікувальних відварів.

Відвари з горобини зміцнюють імунітет, допомагають при анемії, діабеті, артриті та хворобах печінки.

Як доглядати за деревом

Горобина невибаглива, росте навіть на бідних ґрунтах. Основні поради:

видаляйте прикореневі пагони;

періодично поливайте в суху пору;

розпушуйте ґрунт і захищайте від шкідників.

Навесні дерево можна підживити золою або компостом. За правильного догляду воно проживе десятки років, прикрашаючи двір і приносячи користь.

