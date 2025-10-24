Коли садити озимий часник у листопаді 2025 — сприятливі дні за місячним календарем

Посадка озимого часнику для раннього врожаю. Колаж: Новини.LIVE

Листопад — останній шанс висадити часник, щоб отримати ранній врожай. Досвідчені городники звертають увагу не лише на погоду та температуру ґрунту, а й на фазу Місяця. Посадка у сприятливі дні за місячним календарем допоможе отримати міцні паростки, великі головки й стійкість до хвороб.

Новини.LIVE розповідає, коли саме у листопаді 2025 найкраще садити озимий часник, щоб весною він порадував сильними сходами й великим урожаєм.

Коли садити озимий часник — погодні умови та місячний календар на листопад 2025

Вибір дати посадки залежить насамперед від погоди. Озимий часник висаджують приблизно за 3-4 тижні до стійких морозів, щоб зубчики встигли вкоренитися, але не проросли. Зазвичай в Україні сприятливий період триває від кінця вересня до початку листопада, однак у північних і гірських регіонах варто поспішити, а в південних — можна садити навіть у середині листопада.

Астрологи радять орієнтуватися на фази Місяця, адже саме вони впливають на розвиток підземних культур. У листопаді 2025 сприятливими днями для посадки озимого часнику є: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 число.

Посадка часнику у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Як визначити, чи ще не пізно садити часник

Є просте правило: якщо температура ґрунту тримається в межах від +8 до +10°C, часник можна садити. Коли вона опускається нижче +5°C — ризиковано, адже коріння вже не встигне зміцніти.

Орієнтуйтеся також на природу: коли активно опадає листя, але земля ще м'яка, — це ідеальний момент для посадки.

Поради для пізньої посадки у листопаді

Садіть глибше. Якщо ви запізнилися, заглиблюйте зубчики на 1-2 см глибше, ніж зазвичай (до 7-8 см). Так вони краще переживуть морози. Мульчуйте грядки. Після посадки накрийте землю соломою, торфом або сухим листям шаром не менше 5 см. Вибирайте великі зубчики. Вони стійкіші до холоду і дають сильні рослини. Не поливайте перед морозами. Надлишок вологи може спричинити гниття. Позначте грядку. Щоб навесні випадково не розпушити її при перших роботах.

Посадка часнику у відкритий ґрунт. Фото: shutterstock.com

Ризики листопадової посадки і як їх уникнути

У листопаді городників можуть підстерігати раптові заморозки, які знищують неукорінені зубчики. Тому садіть за 3-4 тижні до прогнозованих стійких морозів. Якщо зима обіцяє бути безсніжною — обов'язково додайте шар мульчі.

Волога осінь підвищує ризик фузаріозу та пероноспорозу. Тому перед посадкою замочіть зубчики в 1% розчині марганцівки на 30 хвилин. Також корисно передбачити дренажні канавки, щоб уникнути застою води.

Активність шкідників, зокрема цибулевої мухи, триває до перших холодів — тому дотримуйтеся сівозміни, не садіть часник на тому ж місці кілька років поспіль і використовуйте здоровий посадковий матеріал.

Після зниження температури нижче +5°C грядки можна додатково накрити агроволокном або плівкою, якщо очікуються ранні морози. Навесні, коли сніг розтане, укриття зніміть, а мульчу частково залиште — вона допоможе утримати вологу і захистить молоді паростки.

Які сорти часнику висаджувати під зиму

Для осінньої посадки обирайте морозостійкі сорти української селекції, які добре переживають зиму та стійкі до грибкових інфекцій:

Софіївський;

Любаша;

Харківський фіолетовий;

Дюшес;

Мессідор.

