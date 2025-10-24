Когда сажать озимый чеснок в ноябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю

Посадка озимого чеснока для раннего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь — последний шанс высадить чеснок, чтобы получить ранний урожай. Опытные огородники обращают внимание не только на погоду и температуру почвы, но и на фазу Луны. Посадка в благоприятные дни по лунному календарю поможет получить крепкие ростки, крупные головки и устойчивость к болезням.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок, чтобы весной он порадовал сильными всходами и большим урожаем.

Когда сажать озимый чеснок — погодные условия и лунный календарь на ноябрь 2025

Выбор даты посадки зависит прежде всего от погоды. Озимый чеснок высаживают примерно за 3-4 недели до устойчивых морозов, чтобы зубчики успели укорениться, но не проросли. Обычно в Украине благоприятный период длится от конца сентября до начала ноября, однако в северных и горных регионах стоит поспешить, а в южных — можно сажать даже в середине ноября.

Астрологи советуют ориентироваться на фазы Луны, ведь именно они влияют на развитие подземных культур. В ноябре 2025 благоприятными днями для посадки озимого чеснока являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 число.

Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Как определить, не поздно ли еще сажать чеснок

Есть простое правило: если температура почвы держится в пределах от +8 до +10°C, чеснок можно сажать. Когда она опускается ниже +5°C — рискованно, ведь корни уже не успеют окрепнуть.

Ориентируйтесь также на природу: когда активно опадают листья, но земля еще мягкая, — это идеальный момент для посадки.

Советы для поздней посадки в ноябре

Сажайте глубже. Если вы опоздали, заглубляйте зубчики на 1-2 см глубже, чем обычно (до 7-8 см). Так они лучше переживут морозы. Мульчируйте грядки. После посадки накройте землю соломой, торфом или сухими листьями слоем не менее 5 см. Выбирайте крупные зубчики. Они более устойчивы к холоду и дают сильные растения. Не поливайте перед морозами. Избыток влаги может вызвать гниение. Пометьте грядку. Чтобы весной случайно не разрыхлить ее при первых работах.

Посадка чеснока в открытый грунт Фото: shutterstock.com

Риски ноябрьской посадки и как их избежать

В ноябре огородников могут подстерегать внезапные заморозки, которые уничтожают неукоренившиеся зубчики. Поэтому сажайте за 3-4 недели до прогнозируемых устойчивых морозов. Если зима обещает быть бесснежной — обязательно добавьте слой мульчи.

Влажная осень повышает риск фузариоза и пероноспороза. Поэтому перед посадкой замочите зубчики в 1% растворе марганцовки на 30 минут. Также полезно предусмотреть дренажные канавки, чтобы избежать застоя воды.

Активность вредителей, в частности луковой мухи, продолжается до первых холодов — поэтому придерживайтесь севооборота, не сажайте чеснок на том же месте несколько лет подряд и используйте здоровый посадочный материал.

После снижения температуры ниже +5°C грядки можно дополнительно накрыть агроволокном или пленкой, если ожидаются ранние морозы. Весной, когда снег растает, укрытие снимите, а мульчу частично оставьте — она поможет удержать влагу и защитит молодые ростки.

Какие сорта чеснока высаживать под зиму

Для осенней посадки выбирайте морозостойкие сорта украинской селекции, которые хорошо переживают зиму и устойчивы к грибковым инфекциям:

Софиевский;

Любаша;

Харьковский фиолетовый; Харьковский фиолетовый;

Дюшес;

Мессидор.

