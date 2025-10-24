Видео
Главная Дом и огород Когда сажать озимый чеснок в ноябре 2025 — лунный календарь

Когда сажать озимый чеснок в ноябре 2025 — лунный календарь

Дата публикации 24 октября 2025 06:01
обновлено: 06:42
Когда сажать озимый чеснок в ноябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю
Посадка озимого чеснока для раннего урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Ноябрь — последний шанс высадить чеснок, чтобы получить ранний урожай. Опытные огородники обращают внимание не только на погоду и температуру почвы, но и на фазу Луны. Посадка в благоприятные дни по лунному календарю поможет получить крепкие ростки, крупные головки и устойчивость к болезням.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно в ноябре 2025 лучше всего сажать озимый чеснок, чтобы весной он порадовал сильными всходами и большим урожаем.

Когда сажать озимый чеснок — погодные условия и лунный календарь на ноябрь 2025

Выбор даты посадки зависит прежде всего от погоды. Озимый чеснок высаживают примерно за 3-4 недели до устойчивых морозов, чтобы зубчики успели укорениться, но не проросли. Обычно в Украине благоприятный период длится от конца сентября до начала ноября, однако в северных и горных регионах стоит поспешить, а в южных — можно сажать даже в середине ноября.

Астрологи советуют ориентироваться на фазы Луны, ведь именно они влияют на развитие подземных культур. В ноябре 2025 благоприятными днями для посадки озимого чеснока являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 число.

 

Когда сажать озимый чеснок — погодные условия и лунный календарь на ноябрь 2025
Посадка чеснока в открытый грунт. Фото: shutterstock.com

Как определить, не поздно ли еще сажать чеснок

Есть простое правило: если температура почвы держится в пределах от +8 до +10°C, чеснок можно сажать. Когда она опускается ниже +5°C — рискованно, ведь корни уже не успеют окрепнуть.

Ориентируйтесь также на природу: когда активно опадают листья, но земля еще мягкая, — это идеальный момент для посадки.

Советы для поздней посадки в ноябре

  1. Сажайте глубже. Если вы опоздали, заглубляйте зубчики на 1-2 см глубже, чем обычно (до 7-8 см). Так они лучше переживут морозы.
  2. Мульчируйте грядки. После посадки накройте землю соломой, торфом или сухими листьями слоем не менее 5 см.
  3. Выбирайте крупные зубчики. Они более устойчивы к холоду и дают сильные растения.
  4. Не поливайте перед морозами. Избыток влаги может вызвать гниение.
  5. Пометьте грядку. Чтобы весной случайно не разрыхлить ее при первых работах.

 

Как определить, не поздно ли еще сажать чеснок
Посадка чеснока в открытый грунт Фото: shutterstock.com

Риски ноябрьской посадки и как их избежать

В ноябре огородников могут подстерегать внезапные заморозки, которые уничтожают неукоренившиеся зубчики. Поэтому сажайте за 3-4 недели до прогнозируемых устойчивых морозов. Если зима обещает быть бесснежной — обязательно добавьте слой мульчи.

Влажная осень повышает риск фузариоза и пероноспороза. Поэтому перед посадкой замочите зубчики в 1% растворе марганцовки на 30 минут. Также полезно предусмотреть дренажные канавки, чтобы избежать застоя воды.

Активность вредителей, в частности луковой мухи, продолжается до первых холодов — поэтому придерживайтесь севооборота, не сажайте чеснок на том же месте несколько лет подряд и используйте здоровый посадочный материал.

После снижения температуры ниже +5°C грядки можно дополнительно накрыть агроволокном или пленкой, если ожидаются ранние морозы. Весной, когда снег растает, укрытие снимите, а мульчу частично оставьте — она поможет удержать влагу и защитит молодые ростки.

Какие сорта чеснока высаживать под зиму

Для осенней посадки выбирайте морозостойкие сорта украинской селекции, которые хорошо переживают зиму и устойчивы к грибковым инфекциям:

  • Софиевский;
  • Любаша;
  • Харьковский фиолетовый; Харьковский фиолетовый;
  • Дюшес;
  • Мессидор.

овощи растения ноябрь огород чеснок лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
