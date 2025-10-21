Видео
Україна
Видео

Когда сажать озимый лук в ноябре 2025 — самые урожайные дни

Когда сажать озимый лук в ноябре 2025 — самые урожайные дни

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 06:01
обновлено: 02:52
Когда сажать озимый лук в ноябре 2025 по лунному календарю — благоприятные дни
Посадка лука под зиму. Колаж: Новини.LIVE

Многие дачники и огородники высаживают лук под зиму, чтобы уже весной получить первый урожай. В ноябре земля еще теплая, но уже чувствуется дыхание зимы, поэтому это последний шанс для посадки овоща. А если выбрать идеальный день по лунному календарю, луковицы укоренятся до морозов, переживут зиму без потерь и порадуют плотными, сочными головками.

Новини.LIVE рассказывает, в какие даты ноября 2025 года стоит высаживать лук и как правильно это сделать, чтобы получить рекордный урожай весной.

Какие преимущества осенней посадки лука

Осенняя посадка имеет ряд преимуществ, благодаря которым ее все чаще выбирают даже новички:

  • урожай созревает на 2-4 недели раньше, чем при весенней посадке;
  • луковицы получают естественное увлажнение осенью и весной, формируя более плотные головки;
  • меньше образуется стрелок, что повышает урожайность;
  • луковая муха и другие вредители почти не атакуют озимые посадки;
  • урожай хорошо сохраняется до весны.

Когда сажать озимый лук осенью — погодные условия

В Украине оптимальный период для высадки озимого лука — с середины октября до начала ноября, примерно за 30-35 дней до устойчивых морозов.
Посадка слишком рано опасна: в теплые дни луковицы могут прорасти и потом вымерзнуть. Если же затянуть, севок не успеет образовать корневую систему.

Сигнал к посадке — стабильная температура воздуха около +5°C, которая держится несколько дней. Именно тогда земля достаточно влажная, но уже не теплая — идеальное время, чтобы лук укоренился, а не пророс.

 

Посадка лука под зиму. Фото: shutterstock.com

Когда сажать озимый лук в ноябре 2025 года по лунному календарю

Лунные фазы влияют на рост и силу растений, поэтому многие огородники ориентируются не только на погоду, но и на положение Луны.
По лунному календарю, самые благоприятные дни для посадки озимого лука в ноябре 2025 следующие: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30 число.

Не рекомендуется сажать лук во время полнолуния или новолуния, а также в слишком холодные, дождливые или жаркие дни.

Как подготовить посадочный материал

Перед посадкой важно правильно выбрать и подготовить луковицы:

  • выберите мелкий, плотный севок диаметром до 1,5 см без повреждений или гнили;
  • не замачивайте перед посадкой — это повышает риск загнивания;
  • перед высадкой обработайте луковицы в слабом растворе марганцовки или специальном фунгициде (10-15 минут);
  • используйте только здоровый материал из проверенных источников.

 

Посадка лука под зиму. Фото: shutterstock.com

Как подготовить почву к посадке лука

Для хорошего урожая важно не только выбрать день, но и правильно подготовить землю:

  1. Грядку следует глубоко перекопать с добавлением перегноя (примерно 1,5 ведра на 1 м²) и комплексного удобрения.
  2. Лучшие предшественники: морковь, свекла, фасоль, рапс, огурцы или помидоры.
  3. Не стоит сажать после картофеля, петрушки, сельдерея или чеснока, чтобы избежать заражения почвы вредителями и болезнями.

Как правильно сажать озимый лук

  1. Выберите солнечное место с рыхлой, плодородной почвой и хорошим дренажем.
  2. Луковицы заглубляйте на 2-4 см, оставляя над ними примерно 1 см земли.
  3. Расстояние между луковицами — 7-10 см, междурядья — 20-25 см.
  4. После посадки грядку слегка уплотните, полейте и замульчируйте торфом, сухими листьями или соломой. Мульча поможет сохранить влагу, защитит посадки от промерзания и предотвратит появление сорняков.

Когда начинаются первые заморозки, грядки желательно укрыть слоем сухих листьев или хвои. Если зима ожидается малоснежная — накройте агроволокном или пленкой. Весной, когда земля прогреется, укрытие снимают.

овощи ноябрь огород лук лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
