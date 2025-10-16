Что нельзя делать при посадке озимого лука осенью - советы огородникам

Ошибка при посадке озимого лука — из-за нее головки не растут
Даже одна ошибка при посадке озимого лука может полностью испортить урожай. Вместо крупных сочных головок вырастет мелочь, которая не будет храниться зимой. Причина часто кроется в неправильном поливе или истощенной почве.
Новини.LIVE рассказывает, чего нельзя делать осенью, чтобы лук вырос крупным и крепким.
Главная причина мелкого лука
Многие огородники удивляются, почему лук не набирает размера. Основная причина — неправильный полив. Если использовать слишком холодную воду, перья быстро желтеют, а головки перестают расти. Из-за этого урожай получается мелким и слабым.
Как избежать ошибки
Поливать грядки нужно лишь отстоянной теплой водой. Чрезмерная влага тоже вредна — она вымывает питательные вещества из почвы, из-за чего растение недополучает питание.
- Не поливайте лук холодной или колодезной водой;
- Следите, чтобы земля была влажной, но не мокрой;
- Перед посадкой внесите органические удобрения для восстановления плодородия.
Совет огородникам
Не сажайте лук в истощенную почву. Перед посадкой внесите немного компоста или перегноя — это восстановит плодородие и поможет луковицам быстрее укорениться. Такая почва лучше удерживает влагу, а урожай вырастает больше.
