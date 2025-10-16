Что нельзя делать при посадке озимого лука осенью - советы огородникам

Человек держит урожай лука. Фото: Freepik

Даже одна ошибка при посадке озимого лука может полностью испортить урожай. Вместо крупных сочных головок вырастет мелочь, которая не будет храниться зимой. Причина часто кроется в неправильном поливе или истощенной почве.

Новини.LIVE рассказывает, чего нельзя делать осенью, чтобы лук вырос крупным и крепким.

Главная причина мелкого лука

Многие огородники удивляются, почему лук не набирает размера. Основная причина — неправильный полив. Если использовать слишком холодную воду, перья быстро желтеют, а головки перестают расти. Из-за этого урожай получается мелким и слабым.

Как избежать ошибки

Поливать грядки нужно лишь отстоянной теплой водой. Чрезмерная влага тоже вредна — она вымывает питательные вещества из почвы, из-за чего растение недополучает питание.

Не поливайте лук холодной или колодезной водой;

Следите, чтобы земля была влажной, но не мокрой;

Перед посадкой внесите органические удобрения для восстановления плодородия.

Совет огородникам

Не сажайте лук в истощенную почву. Перед посадкой внесите немного компоста или перегноя — это восстановит плодородие и поможет луковицам быстрее укорениться. Такая почва лучше удерживает влагу, а урожай вырастает больше.

