Головна Дім та город Помилка при посадці озимої цибулі — через неї головки не ростуть

Помилка при посадці озимої цибулі — через неї головки не ростуть

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 07:32
Що не можна робити при посадці озимої цибулі восени - поради городникам
Людина тримає врожай цибулі. Фото: Freepik

Навіть одна помилка під час посадки озимої цибулі може повністю зіпсувати урожай. Замість великих соковитих головок виросте дрібнота, яка не зберігатиметься взимку. Причина часто криється у неправильному поливі або виснаженому ґрунті.

Новини.LIVE розповідає, чого не можна робити восени, щоб цибуля виросла великою й міцною.

Читайте також:

Головна причина дрібної цибулі

Багато городників дивуються, чому цибуля не набирає розміру. Основна причина — неправильний полив. Якщо використовувати надто холодну воду, пір’я швидко жовтіє, а головки перестають рости. Через це врожай виходить дрібним і слабким.

Як уникнути помилки

Поливати грядки потрібно лише відстояною теплою водою. Надмірна волога теж шкідлива — вона вимиває поживні речовини з ґрунту, через що рослина недоотримує живлення.

  • Не поливайте цибулю холодною або криничною водою;
  • Стежте, щоб земля була вологою, але не мокрою;
  • Перед посадкою внесіть органічні добрива для відновлення родючості.

Порада городникам

Не садіть цибулю у виснажений ґрунт. Перед посадкою внесіть трохи компосту або перегною — це відновить родючість і допоможе цибулинам швидше вкоренитися. Такий ґрунт краще утримує вологу, а врожай виростає більшим.

Ми вже писали про те, як заморозити яблука цілими або шматочками.

Раніше пояснювали те, коли обрізати плодові дерева у жовтні 2025.

Детальніше розповідали про те, як правильно мульчувати малину восени, щоб вона не засохла.

врожай осінь поради город цибуля
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
