Що не можна робити при посадці озимої цибулі восени - поради городникам

Людина тримає врожай цибулі. Фото: Freepik

Навіть одна помилка під час посадки озимої цибулі може повністю зіпсувати урожай. Замість великих соковитих головок виросте дрібнота, яка не зберігатиметься взимку. Причина часто криється у неправильному поливі або виснаженому ґрунті.

Новини.LIVE розповідає, чого не можна робити восени, щоб цибуля виросла великою й міцною.

Головна причина дрібної цибулі

Багато городників дивуються, чому цибуля не набирає розміру. Основна причина — неправильний полив. Якщо використовувати надто холодну воду, пір’я швидко жовтіє, а головки перестають рости. Через це врожай виходить дрібним і слабким.

Як уникнути помилки

Поливати грядки потрібно лише відстояною теплою водою. Надмірна волога теж шкідлива — вона вимиває поживні речовини з ґрунту, через що рослина недоотримує живлення.

Не поливайте цибулю холодною або криничною водою;

Стежте, щоб земля була вологою, але не мокрою;

Перед посадкою внесіть органічні добрива для відновлення родючості.

Порада городникам

Не садіть цибулю у виснажений ґрунт. Перед посадкою внесіть трохи компосту або перегною — це відновить родючість і допоможе цибулинам швидше вкоренитися. Такий ґрунт краще утримує вологу, а врожай виростає більшим.

