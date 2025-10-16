Що не можна робити при посадці озимої цибулі восени - поради городникам

Помилка при посадці озимої цибулі — через неї головки не ростуть
Навіть одна помилка під час посадки озимої цибулі може повністю зіпсувати урожай. Замість великих соковитих головок виросте дрібнота, яка не зберігатиметься взимку. Причина часто криється у неправильному поливі або виснаженому ґрунті.
Новини.LIVE розповідає, чого не можна робити восени, щоб цибуля виросла великою й міцною.
Головна причина дрібної цибулі
Багато городників дивуються, чому цибуля не набирає розміру. Основна причина — неправильний полив. Якщо використовувати надто холодну воду, пір’я швидко жовтіє, а головки перестають рости. Через це врожай виходить дрібним і слабким.
Як уникнути помилки
Поливати грядки потрібно лише відстояною теплою водою. Надмірна волога теж шкідлива — вона вимиває поживні речовини з ґрунту, через що рослина недоотримує живлення.
- Не поливайте цибулю холодною або криничною водою;
- Стежте, щоб земля була вологою, але не мокрою;
- Перед посадкою внесіть органічні добрива для відновлення родючості.
Порада городникам
Не садіть цибулю у виснажений ґрунт. Перед посадкою внесіть трохи компосту або перегною — це відновить родючість і допоможе цибулинам швидше вкоренитися. Такий ґрунт краще утримує вологу, а врожай виростає більшим.
