Коли садити озиму цибулю у листопаді 2025 за місячним календарем — сприятливі дні

Посадка цибулі під зиму.

Багато дачників та городників висаджують цибулю під зиму, щоб вже навесні отримати перший урожай. У листопаді земля ще тепла, але вже відчувається подих зими, тож це останній шанс для посадки овочу. А якщо обрати ідеальний день за місячним календарем, цибулини вкоріняться до морозів, переживуть зиму без втрат і порадують щільними, соковитими головками.

Новини.LIVE розповідає, у які дати листопада 2025 року варто висаджувати цибулю та як правильно це зробити, щоб отримати рекордний урожай навесні.

Які переваги осінньої посадки цибулі

Осіння посадка має низку переваг, завдяки яким її дедалі частіше обирають навіть новачки:

урожай достигає на 2-4 тижні раніше, ніж при весняній посадці;

цибулини отримують природне зволоження восени та навесні, формуючи щільніші головки;

менше утворюється стрілок, що підвищує врожайність;

цибулева муха та інші шкідники майже не атакують озимі посадки;

урожай добре зберігається до весни.

Коли садити озиму цибулю восени — погодні умови

В Україні оптимальний період для висаджування озимої цибулі — з середини жовтня до початку листопада, приблизно за 30-35 днів до сталих морозів.

Посадка занадто рано небезпечна: у теплі дні цибулини можуть прорости й потім вимерзнути. Якщо ж затягнути, сівок не встигне утворити кореневу систему.

Сигнал до посадки — стабільна температура повітря близько +5°C, яка тримається кілька днів. Саме тоді земля достатньо волога, але вже не тепла — ідеальний час, щоб цибуля вкорінилася, а не проросла.

Посадка цибулі під зиму. Фото: shutterstock.com

Коли садити озиму цибулю у листопаді 2025 за місячним календарем

Місячні фази впливають на ріст і силу рослин, тому багато городників орієнтуються не лише на погоду, а й на положення Місяця.

За місячним календарем, найсприятливіші дні для посадки озимої цибулі у листопаді 2025 такі: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28, 30 число.

Не рекомендується садити цибулю під час повного Місяця або молодика, а також у надто холодні, дощові чи спекотні дні.

Як підготувати посадковий матеріал

Перед посадкою важливо правильно обрати та підготувати цибулини:

оберіть дрібний, щільний сівок діаметром до 1,5 см без пошкоджень чи гнилі;

не замочуйте перед посадкою — це підвищує ризик загнивання;

перед висадкою обробіть цибулини у слабкому розчині марганцівки або спеціальному фунгіциді (10-15 хвилин);

використовуйте лише здоровий матеріал з перевірених джерел.

Посадка цибулі під зиму. Фото: shutterstock.com

Як підготувати ґрунт до посадки цибулі

Для гарного врожаю важливо не лише вибрати день, а й правильно підготувати землю:

Грядку слід глибоко перекопати з додаванням перегною (приблизно 1,5 відра на 1 м²) та комплексного добрива. Найкращі попередники: морква, буряк, квасоля, ріпак, огірки або помідори. Не варто садити після картоплі, петрушки, селери чи часнику, щоб уникнути зараження ґрунту шкідниками та хворобами.

Як правильно садити озиму цибулю

Оберіть сонячне місце з пухким, родючим ґрунтом і добрим дренажем. Цибулини заглиблюйте на 2-4 см, залишаючи над ними приблизно 1 см землі. Відстань між цибулинами — 7-10 см, міжряддя — 20-25 см. Після посадки грядку злегка ущільніть, полийте та замульчуйте торфом, сухим листям або соломою. Мульча допоможе зберегти вологу, захистить посадки від промерзання та запобігатиме появі бур’янів.

Коли починаються перші заморозки, грядки бажано вкрити шаром сухого листя або хвої. Якщо зима очікується малосніжна — накрийте агроволокном чи плівкою. Навесні, коли земля прогріється, укриття знімають.

