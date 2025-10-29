Відео
Головна Дім та город Як привернути удачу й щастя у Новому році 2026 — дачні прикмети

Як привернути удачу й щастя у Новому році 2026 — дачні прикмети

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 19:55
Оновлено: 15:20
Що посадити на дачі, щоб привернути удачу, щастя та багатство у Новому році 2026
Затишна дача з квітучим садом. Фото: Freepik

Новий рік — найкращий момент, щоб оновити енергію свого дому та привернути удачу. Народні прикмети кажуть: варто лише посадити правильні дерева — і дім наповниться гармонією, щастям та добробутом.

Новини.LIVE розповідає, які рослини допомагають зустріти 2025 рік із позитивом і спокоєм.

Читайте також:

Рослини, що приносять удачу

У народі вірили: природа здатна змінювати долю. Якщо висадити певні дерева біля дому, вони захищають від лиха й притягують усе добре.

  • Горобина — дерево радості. Її червоні ягоди проганяють злі думки й заздрісників, а господарям приносять достаток.
  • Калина — символ любові та миру. Посаджена біля криниці чи паркану, вона зміцнює родину, береже здоров’я й щастя.
  • Береза — дерево добрих духів. Біля неї легше дихається, у домі менше сварок, а діти ростуть спокійними.

Рослини, що оберігають дім

  • Осика — природний талісман від зла. Колись її колики встромляли по периметру городу, щоб захистити врожай і господарів від недобрих людей.
  • М’ята та меліса — притягують фінансовий успіх. Посадіть кілька кущиків біля ганку, і аромат допоможе зберегти добрий настрій і життєву енергію.

Що не варто садити біля оселі

Не кожна рослина приносить щастя. За народними спостереженнями, ялина може "забирати" позитивну енергію, якщо росте надто близько до будинку. Її вважали деревом спокою, але не родинного затишку. Особливо, якщо вона перевищує дах — це поганий знак для добробуту.

Ми вже писали про те, чим підживити лаванду, щоб вона щедро віддячила вам фіолетовим килимом квітів.

Раніше пояснювали те, чому колеусу не можна дозволяти цвісти й як правильно за ним доглядати.

Детальніше розповідали про те, як зберігати капусту довго й без холодильника.

прикмети поради народні прикмети удача дача
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
