Що посадити на дачі, щоб привернути удачу, щастя та багатство у Новому році 2026

Новий рік — найкращий момент, щоб оновити енергію свого дому та привернути удачу. Народні прикмети кажуть: варто лише посадити правильні дерева — і дім наповниться гармонією, щастям та добробутом.

Новини.LIVE розповідає, які рослини допомагають зустріти 2025 рік із позитивом і спокоєм.

Рослини, що приносять удачу

У народі вірили: природа здатна змінювати долю. Якщо висадити певні дерева біля дому, вони захищають від лиха й притягують усе добре.

Горобина — дерево радості. Її червоні ягоди проганяють злі думки й заздрісників, а господарям приносять достаток.

Калина — символ любові та миру. Посаджена біля криниці чи паркану, вона зміцнює родину, береже здоров’я й щастя.

Береза — дерево добрих духів. Біля неї легше дихається, у домі менше сварок, а діти ростуть спокійними.

Рослини, що оберігають дім

Осика — природний талісман від зла. Колись її колики встромляли по периметру городу, щоб захистити врожай і господарів від недобрих людей.

М’ята та меліса — притягують фінансовий успіх. Посадіть кілька кущиків біля ганку, і аромат допоможе зберегти добрий настрій і життєву енергію.

Що не варто садити біля оселі

Не кожна рослина приносить щастя. За народними спостереженнями, ялина може "забирати" позитивну енергію, якщо росте надто близько до будинку. Її вважали деревом спокою, але не родинного затишку. Особливо, якщо вона перевищує дах — це поганий знак для добробуту.

