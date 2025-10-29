Видео
Україна
Видео

Как привлечь удачу и счастье в Новом году 2026 — дачные приметы

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 19:55
обновлено: 15:20
Что посадить на даче, чтобы привлечь удачу, счастье и богатство в Новом году 2026
Уютная дача с цветущим садом. Фото: Freepik

Новый год — лучший момент, чтобы обновить энергию своего дома и привлечь удачу. Народные приметы говорят: стоит только посадить правильные деревья — и дом наполнится гармонией, счастьем и благополучием.

Новини.LIVE рассказывает, какие растения помогают встретить 2025 год с позитивом и спокойствием.

Растения, приносящие удачу

В народе верили: природа способна менять судьбу. Если высадить определенные деревья возле дома, они защищают от беды и притягивают все хорошее.

  • Рябина — дерево радости. Ее красные ягоды прогоняют злые мысли и завистников, а хозяевам приносят достаток.
  • Калина — символ любви и мира. Посаженная возле колодца или забора, она укрепляет семью, бережет здоровье и счастье.
  • Береза — дерево добрых духов. Возле нее легче дышится, в доме меньше ссор, а дети растут спокойными.

Растения, которые оберегают дом

  • Осина — природный талисман от зла. Когда-то ее колышки втыкали по периметру огорода, чтобы защитить урожай и хозяев от недобрых людей.
  • Мята и мелисса — притягивают финансовый успех. Посадите несколько кустиков у крыльца, и аромат поможет сохранить хорошее настроение и жизненную энергию.

Что не стоит сажать возле дома

Не каждое растение приносит счастье. По народным наблюдениям, ель может "забирать" положительную энергию, если растет слишком близко к дому. Ее считали деревом покоя, но не семейного уюта. Особенно, если она превышает крышу — это плохой знак для благополучия.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
