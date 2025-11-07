Чим треба підживити дерева у листопаді, щоб отримати великий врожай - ефективна суміш

Підживи дерева в листопаді — і забудь про хвороби навесні
У листопаді коріння дерев ще вбирає поживні речовини, тому саме час підживити сад. Натуральна суміш із золи, перегною, глини та землі зміцнить дерева, захистить від морозів і хвороб.
Новини.LIVE розповідає, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.
Осіння турбота про сад
Коли листя вже опало, дерева накопичують сили для весни. Саме листопад — ідеальний час, щоб підживити коріння. Так рослини краще переживуть морози й дадуть потужний старт новому сезону.
Натуральна суміш для підживлення
- Зола — джерело калію, фосфору та кальцію, підсилює імунітет і знезаражує ґрунт.
- Перегній або компост збагачує землю органікою, створюючи "теплу ковдру" для коріння.
- Глина утримує вологу, запобігає промерзанню й захищає від морозобоїн.
- Суха земля завершує склад, утворюючи дихаючий мульчувальний шар.
Як приготувати осінню підживку для дерев
- Пропорції: 1 літр деревної золи, 2-3 лопати перегною, 1 склянка глини, 1 відро сухої землі.
- Як застосовувати: розсипте суміш по колу під кроною, відступивши близько 20 см від стовбура, і злегка загорніть у ґрунт або прикрийте шаром мульчі.
Результат навесні
Сад, підживлений восени, зустріне весну зеленим і здоровим. Кора не тріскає, пагони ростуть міцними, а листя блищить насиченим кольором. Жодної хімії — лише природна сила землі й правильний осінній догляд.
