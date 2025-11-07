Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Підживи дерева в листопаді — і забудь про хвороби навесні

Підживи дерева в листопаді — і забудь про хвороби навесні

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:36
Оновлено: 11:21
Чим треба підживити дерева у листопаді, щоб отримати великий врожай - ефективна суміш
Людина підживлює дерево. Фото: Pinterest

У листопаді коріння дерев ще вбирає поживні речовини, тому саме час підживити сад. Натуральна суміш із золи, перегною, глини та землі зміцнить дерева, захистить від морозів і хвороб.

Новини.LIVE розповідає, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.

Реклама
Читайте також:

Осіння турбота про сад

Коли листя вже опало, дерева накопичують сили для весни. Саме листопад — ідеальний час, щоб підживити коріння. Так рослини краще переживуть морози й дадуть потужний старт новому сезону.

Натуральна суміш для підживлення

  • Зола — джерело калію, фосфору та кальцію, підсилює імунітет і знезаражує ґрунт.
  • Перегній або компост збагачує землю органікою, створюючи "теплу ковдру" для коріння.
  • Глина утримує вологу, запобігає промерзанню й захищає від морозобоїн.
  • Суха земля завершує склад, утворюючи дихаючий мульчувальний шар.

Як приготувати осінню підживку для дерев

  • Пропорції: 1 літр деревної золи, 2-3 лопати перегною, 1 склянка глини, 1 відро сухої землі.
  • Як застосовувати: розсипте суміш по колу під кроною, відступивши близько 20 см від стовбура, і злегка загорніть у ґрунт або прикрийте шаром мульчі.

Результат навесні

Сад, підживлений восени, зустріне весну зеленим і здоровим. Кора не тріскає, пагони ростуть міцними, а листя блищить насиченим кольором. Жодної хімії — лише природна сила землі й правильний осінній догляд.

Ми вже писали, як правильно мульчувати дерева та кущі.

Раніше пояснювали, які три дерева не варто садити біля оселі.

Детальніше розповідали, чим замінити побілку восени.

хвороба дерева поради город сад підживлення
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації