Чим треба підживити дерева у листопаді, щоб отримати великий врожай - ефективна суміш

У листопаді коріння дерев ще вбирає поживні речовини, тому саме час підживити сад. Натуральна суміш із золи, перегною, глини та землі зміцнить дерева, захистить від морозів і хвороб.

Осіння турбота про сад

Коли листя вже опало, дерева накопичують сили для весни. Саме листопад — ідеальний час, щоб підживити коріння. Так рослини краще переживуть морози й дадуть потужний старт новому сезону.

Натуральна суміш для підживлення

Зола — джерело калію, фосфору та кальцію, підсилює імунітет і знезаражує ґрунт.

Перегній або компост збагачує землю органікою, створюючи "теплу ковдру" для коріння.

Глина утримує вологу, запобігає промерзанню й захищає від морозобоїн.

Суха земля завершує склад, утворюючи дихаючий мульчувальний шар.

Як приготувати осінню підживку для дерев

Пропорції: 1 літр деревної золи, 2-3 лопати перегною, 1 склянка глини, 1 відро сухої землі.

1 літр деревної золи, 2-3 лопати перегною, 1 склянка глини, 1 відро сухої землі. Як застосовувати: розсипте суміш по колу під кроною, відступивши близько 20 см від стовбура, і злегка загорніть у ґрунт або прикрийте шаром мульчі.

Результат навесні

Сад, підживлений восени, зустріне весну зеленим і здоровим. Кора не тріскає, пагони ростуть міцними, а листя блищить насиченим кольором. Жодної хімії — лише природна сила землі й правильний осінній догляд.

