Видео

Подкорми деревья в ноябре — и забудь о болезнях весной

Дата публикации 7 ноября 2025 14:36
обновлено: 11:21
Чем нужно подкормить деревья в ноябре, чтобы получить большой урожай – эффективная смесь
Человек подпитывает дерево. Фото: Pinterest

В ноябре корни деревьев еще впитывают питательные вещества, поэтому самое время подкормить сад. Натуральная смесь из золы, перегноя, глины и земли укрепит деревья, защитит от морозов и болезней.

Новини.LIVE рассказывает, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

Осенняя забота о саде

Когда листья уже опали, деревья накапливают силы для весны. Именно листопад — идеальное время, чтобы подкормить корни. Так растения лучше переживут морозы и дадут мощный старт новому сезону.

Натуральная смесь для подкормки

  • Зола — источник калия, фосфора и кальция, усиливает иммунитет и обеззараживает почву.
  • Перегной или компост обогащает землю органикой, создавая "теплое одеяло" для корней.
  • Глина удерживает влагу, предотвращает промерзание и защищает от морозобоин.
  • Сухая земля завершает состав, образуя дышащий мульчирующий слой.

Как приготовить осеннюю подкормку для деревьев

  • Пропорции: 1 литр древесной золы, 2-3 лопаты перегноя, 1 стакан глины, 1 ведро сухой земли.
  • Как применять: рассыпьте смесь по кругу под кроной, отступив около 20 см от ствола, и слегка заверните в почву или прикройте слоем мульчи.

Результат весной

Сад, подкормленный осенью, встретит весну зеленым и здоровым. Кора не трескается, побеги растут крепкими, а листья блестят насыщенным цветом. Никакой химии — только природная сила земли и правильный осенний уход.

Мы уже писали, как правильно мульчировать деревья и кусты.

Ранее объясняли, какие три дерева не стоит сажать возле дома.

Подробнее рассказывали, чем заменить побелку осенью.

болезнь деревья советы огород сад подкормка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
