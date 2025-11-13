Видео
Україна
Видео

Зачем сажать рябину возле дома — главные причины

Зачем сажать рябину возле дома — главные причины

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 18:50
обновлено: 18:23
Почему стоит посадить рябину возле дома - польза, приметы и советы по уходу
Рябина растет в саду. Фото: Pixabay

Рябина — не просто красивое дерево с яркими ягодами. Она очищает воздух, привлекает птиц, украшает двор и, по народным приметам, считается сильным оберегом дома от невзгод и болезней.

Новини.LIVE рассказывает, почему стоит посадить рябину возле частного дома и как за ней ухаживать.

Читайте также:

Почему именно рябина

Издавна рябину считали магическим деревом. У кельтов и славян она символизировала огонь и защиту от зла. По приметам, дерево возле дома отгоняет беду, оберегает от молний и болезней, а также дарит хозяевам спокойствие и внутреннее равновесие. Кроме того, рябина очищает воздух, привлекает птиц и украшает сад яркими гроздьями осенью.

Полезные свойства ягод

Плоды рябины содержат витамины A, C, E, железо, калий и органические кислоты. Из них готовят:

  • варенье, джемы, компоты;
  • настойки и вина;
  • сушеные ягоды для лечебных отваров.

Отвары из рябины укрепляют иммунитет, помогают при анемии, диабете, артрите и болезнях печени.

Как ухаживать за деревом

Рябина неприхотлива, растет даже на бедных почвах. Основные советы:

  • удаляйте прикорневые побеги;
  • периодически поливайте в сухое время;
  • рыхлите почву и защищайте от вредителей.

Весной дерево можно подкормить золой или компостом. При правильном уходе оно проживет десятки лет, украшая двор и принося пользу.

приметы деревья советы дом рябина
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
