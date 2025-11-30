Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Зимние работы в саду — что надо сделать, чтобы избежать потерь

Зимние работы в саду — что надо сделать, чтобы избежать потерь

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:10
Что делать в саду зимой - обязательные работы для защиты деревьев и растений от морозов и повреждений
Снег в саду. Фото: Freepik

Зимой сад может пострадать от морозов, мокрого снега, грызунов и резких перепадов температур. Чтобы избежать потерь, важно выполнить несколько простых, но обязательных работ.

Новини.LIVE рассказывает, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.

Реклама
Читайте также:

Убрать засохшие плоды

  • Все "мумифицированные" плоды остаются источником болезней.
  • Удаляйте их с веток и выносите за пределы участка.
  • Это простая профилактика грибковых инфекций.

Защитить хвойные от солнечных ожогов

  • Молодые хвойные (1-3 года) особенно чувствительны.
  • С южной стороны установите экраны или накройте растение тканью.
  • Это предотвращает выгорание и потерю хвои в конце зимы.

Регулярно отряхивать мокрый снег

  • Тяжелый снег ломает ветви декоративных и плодовых деревьев.
  • Особенно страдают туи, ели и кустарники.
  • Аккуратно сбивайте снег палкой после обильных снегопадов.

Защищать деревья от грызунов

  • Мыши и зайцы зимой активно обгрызают кору.
  • Обмотайте стволы еловым лапником, сеткой или пластиковыми манжетами.
  • Так вы избежите образования дупел и гибели саженцев.

Разрушать наст на снегу

  • Ледяная корка блокирует воздух и растения начинают преть.
  • Разбивайте наст граблями или палкой по всей площади посадок.
  • Это обеспечивает циркуляцию воздуха к корневой системе.

Сбивать сосульки с крыш

  • Большие сосульки опасны для людей и животных.
  • Осторожно сбивайте их длинным инструментом.
  • Капли после таяния также создают ледяную корку на земле.

Создать снежную "шубу" теплолюбивым растениям

  • Даже с укрытием некоторые культуры могут промерзнуть.
  • После первого снега насыпьте сугробы вокруг растений.
  • Снег работает как естественный теплоизолятор.

Мы уже писали о том, как восстановить плодородие почвы естественным путем.

Ранее сообщалось о том, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь.

Также мы объясняли то, как правильно подготовить почву.

деревья растения зима морозы советы сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации