Что делать в саду зимой - обязательные работы для защиты деревьев и растений от морозов и повреждений

Зимние работы в саду — что надо сделать, чтобы избежать потерь
Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 11:10
Снег в саду. Фото: Freepik
Зимой сад может пострадать от морозов, мокрого снега, грызунов и резких перепадов температур. Чтобы избежать потерь, важно выполнить несколько простых, но обязательных работ.
Новини.LIVE рассказывает, какие действия помогут сохранить деревья и растения до весны без повреждений.
Реклама
Читайте также:
Убрать засохшие плоды
- Все "мумифицированные" плоды остаются источником болезней.
- Удаляйте их с веток и выносите за пределы участка.
- Это простая профилактика грибковых инфекций.
Защитить хвойные от солнечных ожогов
- Молодые хвойные (1-3 года) особенно чувствительны.
- С южной стороны установите экраны или накройте растение тканью.
- Это предотвращает выгорание и потерю хвои в конце зимы.
Регулярно отряхивать мокрый снег
- Тяжелый снег ломает ветви декоративных и плодовых деревьев.
- Особенно страдают туи, ели и кустарники.
- Аккуратно сбивайте снег палкой после обильных снегопадов.
Защищать деревья от грызунов
- Мыши и зайцы зимой активно обгрызают кору.
- Обмотайте стволы еловым лапником, сеткой или пластиковыми манжетами.
- Так вы избежите образования дупел и гибели саженцев.
Разрушать наст на снегу
- Ледяная корка блокирует воздух и растения начинают преть.
- Разбивайте наст граблями или палкой по всей площади посадок.
- Это обеспечивает циркуляцию воздуха к корневой системе.
Сбивать сосульки с крыш
- Большие сосульки опасны для людей и животных.
- Осторожно сбивайте их длинным инструментом.
- Капли после таяния также создают ледяную корку на земле.
Создать снежную "шубу" теплолюбивым растениям
- Даже с укрытием некоторые культуры могут промерзнуть.
- После первого снега насыпьте сугробы вокруг растений.
- Снег работает как естественный теплоизолятор.
Мы уже писали о том, как восстановить плодородие почвы естественным путем.
Ранее сообщалось о том, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь.
Также мы объясняли то, как правильно подготовить почву.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама