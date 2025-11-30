Что делать в саду зимой - обязательные работы для защиты деревьев и растений от морозов и повреждений

Снег в саду. Фото: Freepik

Зимой сад может пострадать от морозов, мокрого снега, грызунов и резких перепадов температур. Чтобы избежать потерь, важно выполнить несколько простых, но обязательных работ.

Убрать засохшие плоды

Все "мумифицированные" плоды остаются источником болезней.

Удаляйте их с веток и выносите за пределы участка.

Это простая профилактика грибковых инфекций.

Защитить хвойные от солнечных ожогов

Молодые хвойные (1-3 года) особенно чувствительны.

С южной стороны установите экраны или накройте растение тканью.

Это предотвращает выгорание и потерю хвои в конце зимы.

Регулярно отряхивать мокрый снег

Тяжелый снег ломает ветви декоративных и плодовых деревьев.

Особенно страдают туи, ели и кустарники.

Аккуратно сбивайте снег палкой после обильных снегопадов.

Защищать деревья от грызунов

Мыши и зайцы зимой активно обгрызают кору.

Обмотайте стволы еловым лапником, сеткой или пластиковыми манжетами.

Так вы избежите образования дупел и гибели саженцев.

Разрушать наст на снегу

Ледяная корка блокирует воздух и растения начинают преть.

Разбивайте наст граблями или палкой по всей площади посадок.

Это обеспечивает циркуляцию воздуха к корневой системе.

Сбивать сосульки с крыш

Большие сосульки опасны для людей и животных.

Осторожно сбивайте их длинным инструментом.

Капли после таяния также создают ледяную корку на земле.

Создать снежную "шубу" теплолюбивым растениям

Даже с укрытием некоторые культуры могут промерзнуть.

После первого снега насыпьте сугробы вокруг растений.

Снег работает как естественный теплоизолятор.

