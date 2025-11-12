Как понять, что стекло подходит для микроволновки - советы и безопасные варианты посуды

Человек ставит стеклянную посуду в микроволновую печь. Фото: Freepik

Не вся стеклянная посуда безопасна для микроволновки — некоторые виды могут треснуть или даже взорваться. Узнайте, как определить пригодное стекло, провести простой тест дома и избежать опасных ошибок при разогреве.

Новини.LIVE рассказывает, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь, как провести тест дома и что делать, чтобы посуда не растрескалась.

Реклама

Читайте также:

Какое стекло подходит для микроволновки

Безопасная посуда для микроволновки изготовлена из закаленного или боросиликатного стекла. Такое стекло:

выдерживает высокую температуру и перепады нагрева;

не трескается и не выделяет вредных веществ в пищу;

обозначено специальным символом — пиктограммой микроволновки с волнистыми линиями.

Если такой маркировки нет — лучше не рисковать.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку

Не используйте:

стекло без этикетки "microwave safe";

антикварную, хрупкую или обычную посуду, которая не закалена;

стекло с металлической отделкой, позолотой или цветным напылением — оно может искрить или вызвать воспламенение;

изделия с трещинами или сколами — они могут разлететься при нагревании.

Простой тест на безопасность

Чтобы проверить, пригодно ли стекло для микроволновки, сделайте тест:

Поставьте стакан воды рядом с пустой стеклянной посудой. Включите микроволновую печь на 1 минуту при максимальной мощности. Если вода горячая, а посуда холодная — все хорошо. Если посуда нагрелась, а вода осталась холодной — стекло не подходит для микроволновки.

Полезные советы для безопасного использования

Используйте неглубокую посуду, чтобы тепло распределялось равномерно.

Не нагревайте стекло сразу из холодильника — перепады температуры могут вызвать трещины.

Всегда снимайте крышки или пломбы — пару нужно выходить.

Избегайте посуды с металлическими вставками или рисунками.

Если подогреваете еду, помешивайте в процессе, чтобы избежать перегрева.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом.

Ранее объясняли то, какие три дерева не стоит сажать возле дома.

Подробнее рассказывали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.