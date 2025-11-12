Как понять, что стекло подходит для микроволновки - советы и безопасные варианты посуды

Какое стекло трескается в микроволновке — как избежать ошибок
Не вся стеклянная посуда безопасна для микроволновки — некоторые виды могут треснуть или даже взорваться. Узнайте, как определить пригодное стекло, провести простой тест дома и избежать опасных ошибок при разогреве.
Новини.LIVE рассказывает, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь, как провести тест дома и что делать, чтобы посуда не растрескалась.
Какое стекло подходит для микроволновки
Безопасная посуда для микроволновки изготовлена из закаленного или боросиликатного стекла. Такое стекло:
- выдерживает высокую температуру и перепады нагрева;
- не трескается и не выделяет вредных веществ в пищу;
- обозначено специальным символом — пиктограммой микроволновки с волнистыми линиями.
Если такой маркировки нет — лучше не рисковать.
Какую посуду нельзя ставить в микроволновку
Не используйте:
- стекло без этикетки "microwave safe";
- антикварную, хрупкую или обычную посуду, которая не закалена;
- стекло с металлической отделкой, позолотой или цветным напылением — оно может искрить или вызвать воспламенение;
- изделия с трещинами или сколами — они могут разлететься при нагревании.
Простой тест на безопасность
Чтобы проверить, пригодно ли стекло для микроволновки, сделайте тест:
- Поставьте стакан воды рядом с пустой стеклянной посудой.
- Включите микроволновую печь на 1 минуту при максимальной мощности.
- Если вода горячая, а посуда холодная — все хорошо.
- Если посуда нагрелась, а вода осталась холодной — стекло не подходит для микроволновки.
Полезные советы для безопасного использования
- Используйте неглубокую посуду, чтобы тепло распределялось равномерно.
- Не нагревайте стекло сразу из холодильника — перепады температуры могут вызвать трещины.
- Всегда снимайте крышки или пломбы — пару нужно выходить.
- Избегайте посуды с металлическими вставками или рисунками.
- Если подогреваете еду, помешивайте в процессе, чтобы избежать перегрева.
Мы уже писали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом.
Ранее объясняли то, какие три дерева не стоит сажать возле дома.
Подробнее рассказывали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.
Читайте Новини.LIVE!