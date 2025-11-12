Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какое стекло трескается в микроволновке — как избежать ошибок

Какое стекло трескается в микроволновке — как избежать ошибок

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 10:10
обновлено: 20:57
Как понять, что стекло подходит для микроволновки - советы и безопасные варианты посуды
Человек ставит стеклянную посуду в микроволновую печь. Фото: Freepik

Не вся стеклянная посуда безопасна для микроволновки — некоторые виды могут треснуть или даже взорваться. Узнайте, как определить пригодное стекло, провести простой тест дома и избежать опасных ошибок при разогреве.

Новини.LIVE рассказывает, какие виды стекла можно ставить в микроволновую печь, как провести тест дома и что делать, чтобы посуда не растрескалась.

Реклама
Читайте также:

Какое стекло подходит для микроволновки

Безопасная посуда для микроволновки изготовлена из закаленного или боросиликатного стекла. Такое стекло:

  • выдерживает высокую температуру и перепады нагрева;
  • не трескается и не выделяет вредных веществ в пищу;
  • обозначено специальным символом — пиктограммой микроволновки с волнистыми линиями.

Если такой маркировки нет — лучше не рисковать.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку

Не используйте:

  • стекло без этикетки "microwave safe";
  • антикварную, хрупкую или обычную посуду, которая не закалена;
  • стекло с металлической отделкой, позолотой или цветным напылением — оно может искрить или вызвать воспламенение;
  • изделия с трещинами или сколами — они могут разлететься при нагревании.

Простой тест на безопасность

Чтобы проверить, пригодно ли стекло для микроволновки, сделайте тест:

  1. Поставьте стакан воды рядом с пустой стеклянной посудой.
  2. Включите микроволновую печь на 1 минуту при максимальной мощности.
  3. Если вода горячая, а посуда холодная — все хорошо.
  4. Если посуда нагрелась, а вода осталась холодной — стекло не подходит для микроволновки.

Полезные советы для безопасного использования

  • Используйте неглубокую посуду, чтобы тепло распределялось равномерно.
  • Не нагревайте стекло сразу из холодильника — перепады температуры могут вызвать трещины.
  • Всегда снимайте крышки или пломбы — пару нужно выходить.
  • Избегайте посуды с металлическими вставками или рисунками.
  • Если подогреваете еду, помешивайте в процессе, чтобы избежать перегрева.

Мы уже писали о том, какие растения не стоит сажать под абрикосом.

Ранее объясняли то, какие три дерева не стоит сажать возле дома.

Подробнее рассказывали о том, как подкормить деревья осенью, чтобы весной сад был здоровым и цветущим.

советы Посуда дом стекло микроволновка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации