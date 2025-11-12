Як зрозуміти, що скло підходить для мікрохвильовки - поради та безпечні варіанти посуду

Людина ставить скляний посуд у мікрохвильову піч. Фото: Freepik

Не весь скляний посуд безпечний для мікрохвильовки — деякі види можуть тріснути чи навіть вибухнути. Дізнайтесь, як визначити придатне скло, провести простий тест удома та уникнути небезпечних помилок під час розігріву.

Новини.LIVE розповідає, які види скла можна ставити у мікрохвильову піч, як провести тест удома і що робити, щоб посуд не розтріскався.

Реклама

Читайте також:

Яке скло підходить для мікрохвильовки

Безпечний посуд для мікрохвильовки виготовлений із загартованого або боросилікатного скла. Таке скло:

витримує високу температуру та перепади нагрівання;

не тріскається та не виділяє шкідливих речовин у їжу;

позначене спеціальним символом — піктограмою мікрохвильовки з хвилястими лініями.

Якщо такого маркування немає — краще не ризикувати.

Який посуд не можна ставити в мікрохвильовку

Не використовуйте:

скло без етикетки "microwave safe";

антикварний, крихкий або звичайний посуд, який не загартований;

скло з металевими оздобленнями, позолотою чи кольоровим напиленням — воно може іскрити або спричинити займання;

вироби з тріщинами або сколами — вони можуть розлетітися при нагріванні.

Простий тест на безпечність

Щоб перевірити, чи придатне скло для мікрохвильовки, зробіть тест:

Поставте склянку води поруч із порожнім скляним посудом. Увімкніть мікрохвильову піч на 1 хвилину при максимальній потужності. Якщо вода гаряча, а посуд холодний — усе добре. Якщо посуд нагрівся, а вода залишилася холодною — скло не придатне для мікрохвильовки.

Корисні поради для безпечного використання

Використовуйте неглибокий посуд, щоб тепло розподілялося рівномірно.

Не нагрівайте скло одразу з холодильника — перепади температури спричиняють тріщини.

Завжди знімайте кришки або пломби — парі потрібно виходити.

Уникайте посуду з металевими вставками або малюнками.

Якщо підігріваєте їжу, помішуйте в процесі, щоб уникнути перегріву.

Ми вже писали про те, які рослини не варто садити під абрикосою.

Раніше пояснювали те, які три дерева не варто садити біля оселі.

Детальніше розповідали про те, як підживити дерева восени, щоб навесні сад був здоровим і квітучим.