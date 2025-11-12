Відео
Відео

Яке скло тріскає в мікрохвильовці — як уникнути помилок

Яке скло тріскає в мікрохвильовці — як уникнути помилок

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 10:10
Оновлено: 20:57
Як зрозуміти, що скло підходить для мікрохвильовки - поради та безпечні варіанти посуду
Людина ставить скляний посуд у мікрохвильову піч. Фото: Freepik

Не весь скляний посуд безпечний для мікрохвильовки — деякі види можуть тріснути чи навіть вибухнути. Дізнайтесь, як визначити придатне скло, провести простий тест удома та уникнути небезпечних помилок під час розігріву.

Новини.LIVE розповідає, які види скла можна ставити у мікрохвильову піч, як провести тест удома і що робити, щоб посуд не розтріскався.

Читайте також:

Яке скло підходить для мікрохвильовки

Безпечний посуд для мікрохвильовки виготовлений із загартованого або боросилікатного скла. Таке скло:

  • витримує високу температуру та перепади нагрівання;
  • не тріскається та не виділяє шкідливих речовин у їжу;
  • позначене спеціальним символом — піктограмою мікрохвильовки з хвилястими лініями.

Якщо такого маркування немає — краще не ризикувати.

Який посуд не можна ставити в мікрохвильовку

Не використовуйте:

  • скло без етикетки "microwave safe";
  • антикварний, крихкий або звичайний посуд, який не загартований;
  • скло з металевими оздобленнями, позолотою чи кольоровим напиленням — воно може іскрити або спричинити займання;
  • вироби з тріщинами або сколами — вони можуть розлетітися при нагріванні.

Простий тест на безпечність

Щоб перевірити, чи придатне скло для мікрохвильовки, зробіть тест:

  1. Поставте склянку води поруч із порожнім скляним посудом.
  2. Увімкніть мікрохвильову піч на 1 хвилину при максимальній потужності.
  3. Якщо вода гаряча, а посуд холодний — усе добре.
  4. Якщо посуд нагрівся, а вода залишилася холодною — скло не придатне для мікрохвильовки.

Корисні поради для безпечного використання

  • Використовуйте неглибокий посуд, щоб тепло розподілялося рівномірно.
  • Не нагрівайте скло одразу з холодильника — перепади температури спричиняють тріщини.
  • Завжди знімайте кришки або пломби — парі потрібно виходити.
  • Уникайте посуду з металевими вставками або малюнками.
  • Якщо підігріваєте їжу, помішуйте в процесі, щоб уникнути перегріву.

поради Посуд будинок скло мікрохвильовка
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
