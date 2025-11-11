Как восстановить плодородие почвы - эффективные способы улучшить землю после сезона

Человек держит грунт в руках. Фото: Gardenuity

Со временем даже самая плодородная земля истощается, и урожайность падает. Чтобы вернуть почве силу, стоит насытить ее питательными веществами и улучшить структуру. Это поможет подготовить участок к новому сезону и получить щедрый урожай.

Новини.LIVE рассказывает, как восстановить плодородие почвы естественным путем.

Реклама

Читайте также:

Используйте органические удобрения

Органика — лучший способ оживить землю. Осенью во время перекопки внесите перегной, компост или торф. Они обогащают почву питательными веществами, улучшают ее структуру и помогают удерживать влагу. Для легких почв подойдет глина или торф, для тяжелых — песок и перегной.

Сейте сидераты

Сидераты — это растения-зеленые удобрения (горчица, люцерна, горох, люпин, клевер), которые восстанавливают баланс питательных веществ. Они разрыхляют землю, обогащают ее азотом и препятствуют росту сорняков. После отрастания сидераты нужно скосить и закопать в почву.

Проведите перекопку

Во время осенней или весенней перекопки добавьте перегной, торф или песок. Это обеспечит доступ кислорода к корням, улучшит дренаж и сделает почву рыхлой. Для тяжелых глинистых участков добавьте больше песка, а для легких — торфа, чтобы земля лучше удерживала влагу.

Нейтрализуйте кислотность

Если земля слишком кислая, раскислите ее известью, доломитовой мукой или золой. Делайте это осторожно, ведь избыток извести может сделать почву щелочной и снизить плодородие. Для баланса добавьте немного торфа или компоста. Проверить уровень кислотности можно лакмусовой бумажкой или специальным почвенным тестером.

Соблюдайте севооборот

Не сажайте одинаковые культуры на одном месте несколько лет подряд — это истощает землю и способствует появлению вредителей. Чередование растений помогает почве восстанавливаться естественно и сохранять плодородие. Например, после картофеля сейте бобовые или капусту, после моркови — лук или салаты.

Мы уже писали о том, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома, на балконе или в саду.

Ранее объясняли то, когда и как правильно проводить известкование, чтобы получить максимальный эффект.

Подробнее рассказывали о том, как быстро высушить сырые дрова и разжечь печь без неприятного дыма.