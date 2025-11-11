Відео
Як відновити родючість ґрунту — прості способи для дачників

Як відновити родючість ґрунту — прості способи для дачників

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 18:58
Оновлено: 18:37
Як відновити родючість ґрунту - ефективні способи покращити землю після сезону
Людина тримає ґрунт у руках. Фото: Gardenuity

З часом навіть найродючіша земля виснажується, і врожайність падає. Щоб повернути ґрунту силу, варто наситити його поживними речовинами та покращити структуру. Це допоможе підготувати ділянку до нового сезону й отримати щедрий урожай.

Новини.LIVE розповідає, як відновити родючість ґрунту природним шляхом.

Використовуйте органічні добрива

Органіка — найкращий спосіб оживити землю. Восени під час перекопування внесіть перегній, компост або торф. Вони збагачують ґрунт поживними речовинами, покращують його структуру й допомагають утримувати вологу. Для легких ґрунтів підійде глина або торф, для важких — пісок і перегній.

Сійте сидерати

Сидерати — це рослини-зелені добрива (гірчиця, люцерна, горох, люпин, конюшина), які відновлюють баланс поживних речовин. Вони розпушують землю, збагачують її азотом і перешкоджають росту бур’янів. Після відростання сидерати потрібно скосити й закопати в ґрунт.

Проведіть перекопування

Під час осіннього або весняного перекопування додайте перегній, торф або пісок. Це забезпечить доступ кисню до коренів, покращить дренаж і зробить ґрунт пухким. Для важких глинистих ділянок додайте більше піску, а для легких — торфу, щоб земля краще утримувала вологу.

Нейтралізуйте кислотність

Якщо земля надто кисла, розкисліть її вапном, доломітовим борошном або золою. Робіть це обережно, адже надлишок вапна може зробити ґрунт лужним і знизити родючість. Для балансу додайте трохи торфу або компосту. Перевірити рівень кислотності можна лакмусовим папірцем або спеціальним ґрунтовим тестером.

Дотримуйтесь сівозміни

Не садіть однакові культури на одному місці кілька років поспіль — це виснажує землю та сприяє появі шкідників. Чергування рослин допомагає ґрунту відновлюватися природно й зберігати родючість. Наприклад, після картоплі сійте бобові або капусту, після моркви — цибулю чи салати.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
