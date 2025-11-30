Що робити в саду взимку - обов’язкові роботи для захисту дерев і рослин від морозів та пошкоджень

Сніг у саду. Фото: Freepik

Взимку сад може постраждати від морозів, мокрого снігу, гризунів та різких перепадів температур. Щоб уникнути втрат, важливо виконати кілька простих, але обов’язкових робіт.

Новини.LIVE розповідає, які дії допоможуть зберегти дерева й рослини до весни без пошкоджень.

Прибрати засохлі плоди

Усі "муміфіковані" плоди залишаються джерелом хвороб.

Видаляйте їх з гілок і виносьте за межі ділянки.

Це проста профілактика грибкових інфекцій.

Захистити хвойні від сонячних опіків

Молоді хвойні (1-3 роки) особливо чутливі.

З південної сторони встановіть екрани або накрийте рослину тканиною.

Це запобігає вигорянню й втраті хвої наприкінці зими.

Регулярно обтрушувати мокрий сніг

Важкий сніг ламає гілки декоративних і плодових дерев.

Особливо страждають туї, ялини та чагарники.

Акуратно збивайте сніг палицею після рясних снігопадів.

Захищати дерева від гризунів

Миші та зайці взимку активно обгризають кору.

Обмотайте стовбури ялиновим гіллям, сіткою або пластиковими манжетами.

Так ви уникнете утворення дупел і загибелі саджанців.

Руйнувати наст на снігу

Крижана кірка блокує повітря і рослини починають пріти.

Розбивайте наст граблями або палицею по всій площі посадок.

Це забезпечує циркуляцію повітря до кореневої системи.

Збивати бурульки з дахів

Великі бурульки небезпечні для людей і тварин.

Обережно збивайте їх довгим інструментом.

Каплі після танення також створюють льодяну кірку на землі.

Створити снігову "шубу" теплолюбним рослинам

Навіть з укриттям деякі культури можуть промерзнути.

Після першого снігу насипте кучугури навколо рослин.

Сніг працює як природний теплоізолятор.

