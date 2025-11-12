Відео
Посадка волоського горіха восени — коли і як робити правильно

Дата публікації: 12 листопада 2025 07:31
Оновлено: 19:09
Як правильно посадити волоський горіх восени - місце, глибина, відстань і догляд
Саджанець волоського горіха в саду. Фото: iStockphoto

Осіння посадка волоського горіха — найкращий час, щоб дерево добре вкорінилося до весни. Експерти розповіли, як обрати правильне місце, глибину та відстань для посадки, щоб горіх швидко зростав і давав рясний урожай.

Новини.LIVE радить, як правильно підготувати ґрунт, обрати місце та забезпечити молодому дереву надійний догляд.

Читайте також:

Вибір місця для посадки

Волоський горіх — світлолюбне дерево, тому ділянка має бути відкритою та захищеною від сильного вітру.

  • Не садіть горіх поруч із високими деревами чи будівлями — коріння може пошкодити фундамент.
  • Оптимальна відстань між деревами — не менше 10 метрів.
  • Не вибирайте ділянки з високими ґрунтовими водами.
  • Найкращі ґрунти — чорнозем, сірий лісовий або супіщаний.
  • Уникайте протягів, адже вони можуть знищити бруньки молодого дерева.

Як садити горіх восени

Найкращий час для посадки — вересень або жовтень, коли горіхи повністю дозріли, а зелена оболонка легко відділяється. Перед посадкою оберіть великі, неушкоджені горіхи без тріщин. Викопайте лунку глибиною близько 1 метра та підготуйте живильну суміш:

  • 10 літрів гною,
  • піввідра перегною,
  • 150 грамів золи,
  • 100 грамів суперфосфату.

Отриману суміш насипте на дно, трохи присипте землею і розкладіть горіхи на бік (не вертикально) на глибину 10-15 см. У кожну ямку кладіть 3-5 горіхів — навесні залиште найсильніший паросток.

Порада: у яму можна покласти кілька іржавих цвяхів або банок — це стимулює розвиток коренів і захищає дерево від пересихання.

Догляд після посадки

  • Після висадки замульчуйте землю тирсою, соломою чи агроволокном — це збереже вологу.
  • Молоді саджанці підв’яжіть до кілка, щоб їх не пошкодив вітер.
  • Полив проводьте помірно — ґрунт має бути вологим, але без застою води.

дерева поради город сад волоські горіхи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
