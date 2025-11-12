Як правильно посадити волоський горіх восени - місце, глибина, відстань і догляд

Саджанець волоського горіха в саду. Фото: iStockphoto

Осіння посадка волоського горіха — найкращий час, щоб дерево добре вкорінилося до весни. Експерти розповіли, як обрати правильне місце, глибину та відстань для посадки, щоб горіх швидко зростав і давав рясний урожай.

Новини.LIVE радить, як правильно підготувати ґрунт, обрати місце та забезпечити молодому дереву надійний догляд.

Реклама

Читайте також:

Вибір місця для посадки

Волоський горіх — світлолюбне дерево, тому ділянка має бути відкритою та захищеною від сильного вітру.

Не садіть горіх поруч із високими деревами чи будівлями — коріння може пошкодити фундамент.

Оптимальна відстань між деревами — не менше 10 метрів.

Не вибирайте ділянки з високими ґрунтовими водами.

Найкращі ґрунти — чорнозем, сірий лісовий або супіщаний.

Уникайте протягів, адже вони можуть знищити бруньки молодого дерева.

Як садити горіх восени

Найкращий час для посадки — вересень або жовтень, коли горіхи повністю дозріли, а зелена оболонка легко відділяється. Перед посадкою оберіть великі, неушкоджені горіхи без тріщин. Викопайте лунку глибиною близько 1 метра та підготуйте живильну суміш:

10 літрів гною,

піввідра перегною,

150 грамів золи,

100 грамів суперфосфату.

Отриману суміш насипте на дно, трохи присипте землею і розкладіть горіхи на бік (не вертикально) на глибину 10-15 см. У кожну ямку кладіть 3-5 горіхів — навесні залиште найсильніший паросток.

Порада: у яму можна покласти кілька іржавих цвяхів або банок — це стимулює розвиток коренів і захищає дерево від пересихання.

Догляд після посадки

Після висадки замульчуйте землю тирсою, соломою чи агроволокном — це збереже вологу.

Молоді саджанці підв’яжіть до кілка, щоб їх не пошкодив вітер.

Полив проводьте помірно — ґрунт має бути вологим, але без застою води.

Ми пояснювали те, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою.

Також розповідали про те, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося.

Раніше повідомлялося про те, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку.