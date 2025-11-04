Як доглядати драцену в домашніх умовах - полив, пересадка та освітлення

Драцена в горщику. Фото: Pinterest

Драцена — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка прикрашає будь-який інтер’єр і не потребує складного догляду. Вона стійка до браку світла й води, але має свої особливості, про які варто знати.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою, яскравою та зростала багато років.

Основні особливості драцени

Драцена має міцний стовбур і вузьке листя з червоними краями, завдяки чому її ще називають "драконовим деревом". Рослина очищує повітря від токсинів — бензолу, формальдегіду й трихлоретилену, тому корисна для дому.

Важливо знати: драцена токсична для котів і собак, тож тримайте її подалі від домашніх улюбленців.

Як правильно садити

Використовуйте добре дренований безторф’яний субстрат.

Пересаджуйте не частіше ніж раз на 3-4 роки, адже драцена росте повільно.

Для декоративності можна ставити горщик у стильний вазон.

Догляд за драценою

Освітлення: рослина любить розсіяне світло, без прямих сонячних променів.

Температура: оптимально +20…+25°C, без протягів.

Підживлення: навесні та влітку раз на 3-4 тижні універсальним добривом.

Чистота: раз на тиждень протирайте листя від пилу вологою серветкою.

Полив драцени

Поливайте лише після підсихання ґрунту на половину глибини горщика.

Уникайте застою води — надлишок спричиняє жовтіння листя.

Якщо кінчики листків буріють, значить, рослині бракує вологи.

У спеку корисно обприскувати листя м’якою водою — це підвищує вологість.

Шкідники

Найчастіше драцену атакують павутинний кліщ і щитівка.

Від кліща допомагає регулярне обприскування водою.

Щитівку видаляйте вручну або мильним розчином.

