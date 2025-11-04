Відео
Як доглядати драцену, щоб вона залишалася зеленою й пишною

Дата публікації: 4 листопада 2025 17:00
Оновлено: 18:39
Як доглядати драцену в домашніх умовах - полив, пересадка та освітлення
Драцена в горщику. Фото: Pinterest

Драцена — одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка прикрашає будь-який інтер’єр і не потребує складного догляду. Вона стійка до браку світла й води, але має свої особливості, про які варто знати.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за драценою, щоб вона залишалась здоровою, яскравою та зростала багато років.

Читайте також:

Основні особливості драцени

Драцена має міцний стовбур і вузьке листя з червоними краями, завдяки чому її ще називають "драконовим деревом". Рослина очищує повітря від токсинів — бензолу, формальдегіду й трихлоретилену, тому корисна для дому.

Важливо знати: драцена токсична для котів і собак, тож тримайте її подалі від домашніх улюбленців.

Як правильно садити

  • Використовуйте добре дренований безторф’яний субстрат.
  • Пересаджуйте не частіше ніж раз на 3-4 роки, адже драцена росте повільно.
  • Для декоративності можна ставити горщик у стильний вазон.

Догляд за драценою

  • Освітлення: рослина любить розсіяне світло, без прямих сонячних променів.
  • Температура: оптимально +20…+25°C, без протягів.
  • Підживлення: навесні та влітку раз на 3-4 тижні універсальним добривом.
  • Чистота: раз на тиждень протирайте листя від пилу вологою серветкою.

Полив драцени

  • Поливайте лише після підсихання ґрунту на половину глибини горщика.
  • Уникайте застою води — надлишок спричиняє жовтіння листя.
  • Якщо кінчики листків буріють, значить, рослині бракує вологи.
  • У спеку корисно обприскувати листя м’якою водою — це підвищує вологість.

Шкідники

Найчастіше драцену атакують павутинний кліщ і щитівка.

  • Від кліща допомагає регулярне обприскування водою.
  • Щитівку видаляйте вручну або мильним розчином.

Ми вже писали про те, які квіти найкраще висівати восени.

Раніше пояснювали те, як правильно використовувати грибну воду для підживлення вазонів.

Детальніше розповідали про те, як забезпечити петуніям рясне й тривале цвітіння вдома.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
