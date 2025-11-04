Видео
Видео

Как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась зеленой и пышной

Как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась зеленой и пышной

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 17:00
обновлено: 18:39
Как ухаживать за драценой в домашних условиях - полив, пересадка и освещение
Драцена в горшке. Фото: Pinterest

Драцена — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает любой интерьер и не требует сложного ухода. Она устойчива к недостатку света и воды, но имеет свои особенности, о которых стоит знать.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась здоровой, яркой и росла много лет.

Читайте также:

Основные особенности драцены

Драцена имеет крепкий ствол и узкие листья с красными краями, благодаря чему ее еще называют "драконовым деревом". Растение очищает воздух от токсинов — бензола, формальдегида и трихлорэтилена, поэтому полезно для дома.

Важно знать: драцена токсична для кошек и собак, поэтому держите ее подальше от домашних любимцев.

Как правильно сажать

  • Используйте хорошо дренированный безторфяной субстрат.
  • Пересаживайте не чаще чем раз в 3-4 года, ведь драцена растет медленно.
  • Для декоративности можно ставить горшок в стильный вазон.

Уход за драценой

  • Освещение: растение любит рассеянный свет, без прямых солнечных лучей.
  • Температура: оптимально +20...+25°C, без сквозняков.
  • Подкормка: весной и летом раз в 3-4 недели универсальным удобрением.
  • Чистота: раз в неделю протирайте листья от пыли влажной салфеткой.

Полив драцены

  • Поливайте только после подсыхания почвы на половину глубины горшка.
  • Избегайте застоя воды — избыток вызывает пожелтение листьев.
  • Если кончики листьев буреют, значит, растению не хватает влаги.
  • В жару полезно опрыскивать листья мягкой водой — это повышает влажность.

Вредители

Чаще всего драцену атакуют паутинный клещ и щитовка.

  • От клеща помогает регулярное опрыскивание водой.
  • Щитовку удаляйте вручную или мыльным раствором.

Мы уже писали о том, какие цветы лучше всего высевать осенью.

Ранее объясняли то, как правильно использовать грибную воду для подкормки вазонов.

Подробнее рассказывали о том, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
