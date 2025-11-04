Как ухаживать за драценой в домашних условиях - полив, пересадка и освещение

Как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась зеленой и пышной
Драцена — одно из самых популярных комнатных растений, которое украшает любой интерьер и не требует сложного ухода. Она устойчива к недостатку света и воды, но имеет свои особенности, о которых стоит знать.
Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась здоровой, яркой и росла много лет.
Основные особенности драцены
Драцена имеет крепкий ствол и узкие листья с красными краями, благодаря чему ее еще называют "драконовым деревом". Растение очищает воздух от токсинов — бензола, формальдегида и трихлорэтилена, поэтому полезно для дома.
Важно знать: драцена токсична для кошек и собак, поэтому держите ее подальше от домашних любимцев.
Как правильно сажать
- Используйте хорошо дренированный безторфяной субстрат.
- Пересаживайте не чаще чем раз в 3-4 года, ведь драцена растет медленно.
- Для декоративности можно ставить горшок в стильный вазон.
Уход за драценой
- Освещение: растение любит рассеянный свет, без прямых солнечных лучей.
- Температура: оптимально +20...+25°C, без сквозняков.
- Подкормка: весной и летом раз в 3-4 недели универсальным удобрением.
- Чистота: раз в неделю протирайте листья от пыли влажной салфеткой.
Полив драцены
- Поливайте только после подсыхания почвы на половину глубины горшка.
- Избегайте застоя воды — избыток вызывает пожелтение листьев.
- Если кончики листьев буреют, значит, растению не хватает влаги.
- В жару полезно опрыскивать листья мягкой водой — это повышает влажность.
Вредители
Чаще всего драцену атакуют паутинный клещ и щитовка.
- От клеща помогает регулярное опрыскивание водой.
- Щитовку удаляйте вручную или мыльным раствором.
Мы уже писали о том, какие цветы лучше всего высевать осенью.
Ранее объясняли то, как правильно использовать грибную воду для подкормки вазонов.
Подробнее рассказывали о том, как обеспечить петуниям обильное и продолжительное цветение дома.
Читайте Новини.LIVE!