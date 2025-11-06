Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Як правильно поливати й доглядати за алое взимку

Як правильно поливати й доглядати за алое взимку

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:33
Як доглядати за алое взимку - правила поливу, освітлення й температури в домашніх умовах
Алое в горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Алое — невибаглива, але світлолюбна рослина, яка може стати справжньою окрасою дому. Щоб вона виросла великою, потрібно лише кілька простих правил догляду — достатньо світла, правильний полив і комфортна температура.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося і залишалося міцним цілий рік.

Реклама
Читайте також:

Освітлення — головний секрет розкішного алое

Алое любить сонце. Ідеальне місце — східне, західне або південне підвіконня. У тіні рослина витягується й втрачає декоративність. У теплу пору року вазон можна ставити надвір, але не під прямі дощі.

Температура і мікроклімат

Комфортна температура взимку — від +13°C до +15°C, улітку — кімнатна або трохи вища. Алое не переносить холодних протягів і надлишкової вологи — від цього може загнити коріння.

Як правильно поливати алое

  • Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури.
  • Улітку поливайте, коли ґрунт просохне приблизно на третину.
  • Взимку — коли земля в горщику повністю висохне.
  • Уникайте застою води в піддоні — це головна причина гнилі.

Додаткові поради

  • Раз на місяць протирайте листя вологою серветкою, щоб прибрати пил.
  • Навесні можна пересадити алое в трохи більший горщик.
  • Підживлюйте не частіше ніж раз на два місяці спеціальним добривом для сукулентів.

Ми вже писали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше повідомлялося про те, чим посипати грядки після огірків, щоб відновити ґрунт.

Також ми пояснювали те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

рослини квіти поради будинок алое полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації