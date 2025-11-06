Як доглядати за алое взимку - правила поливу, освітлення й температури в домашніх умовах

Алое в горщику на підвіконні. Фото: Pinterest

Алое — невибаглива, але світлолюбна рослина, яка може стати справжньою окрасою дому. Щоб вона виросла великою, потрібно лише кілька простих правил догляду — достатньо світла, правильний полив і комфортна температура.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за алое, щоб воно швидко розросталося і залишалося міцним цілий рік.

Освітлення — головний секрет розкішного алое

Алое любить сонце. Ідеальне місце — східне, західне або південне підвіконня. У тіні рослина витягується й втрачає декоративність. У теплу пору року вазон можна ставити надвір, але не під прямі дощі.

Температура і мікроклімат

Комфортна температура взимку — від +13°C до +15°C, улітку — кімнатна або трохи вища. Алое не переносить холодних протягів і надлишкової вологи — від цього може загнити коріння.

Як правильно поливати алое

Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури.

Улітку поливайте, коли ґрунт просохне приблизно на третину.

Взимку — коли земля в горщику повністю висохне.

Уникайте застою води в піддоні — це головна причина гнилі.

Додаткові поради

Раз на місяць протирайте листя вологою серветкою, щоб прибрати пил.

Навесні можна пересадити алое в трохи більший горщик.

Підживлюйте не частіше ніж раз на два місяці спеціальним добривом для сукулентів.

