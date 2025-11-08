Як підготувати лілії до зими - 5 правил догляду, щоб цибулини пережили морози

Садівниця обрізає лілії. Фото: Freepik

Щоб лілії навесні знову рясно зацвіли, важливо правильно підготувати їх до холодів. Осінній догляд допомагає цибулинам накопичити сили, пережити морози й уникнути загнивання.

Новини.LIVE розповідає, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку, щоб навесні вони знову тішили пишним цвітом.

Реклама

Читайте також:

Дайте ліліям завершити природний цикл

Не поспішайте зрізати зелене листя — дочекайтеся, поки воно повністю пожовтіє. Саме в цей момент цибулини накопичують поживні речовини для зимівлі. Якщо обрізати завчасно, рослина ослабне і може не пережити холодів.

Проведіть обрізку правильно

Після того як листя висохло, зріжте стебла майже до рівня землі. Це допоможе запобігти розвитку гнилі та збереже енергію в цибулинах. Обрізані частини можна використати для компосту.

Утепліть грядку мульчею

Замульчуйте землю навколо лілій сухим листям, торфом, тирсою або хвоєю. Такий шар утримає тепло й захистить рослини від промерзання. Навесні мульчу потрібно прибрати, щоб паростки могли легко прорости.

Викопайте цибулини у холодних регіонах

У регіонах із сильними морозами лілії краще викопати. Очистіть цибулини, просушіть і зберігайте їх у ящику з піском або тирсою при температурі +3…+7°C. Це захистить їх від вологи та грибкових уражень.

Підживіть ґрунт восени

Перед зимою внесіть у землю перегній або компост, щоб лілії мали запас поживних речовин. Так ґрунт стане родючішим, а цибулини краще перенесуть морози й швидше підуть у ріст навесні.

Ми вже писали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше повідомлялося про те, чим посипати грядки після огірків, щоб відновити ґрунт.

Також ми пояснювали те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.