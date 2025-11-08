Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Підготовка лілій до зими — поради, щоб цибулини не вимерзли

Підготовка лілій до зими — поради, щоб цибулини не вимерзли

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:54
Оновлено: 23:00
Як підготувати лілії до зими - 5 правил догляду, щоб цибулини пережили морози
Садівниця обрізає лілії. Фото: Freepik

Щоб лілії навесні знову рясно зацвіли, важливо правильно підготувати їх до холодів. Осінній догляд допомагає цибулинам накопичити сили, пережити морози й уникнути загнивання.

Новини.LIVE розповідає, як обрізати, утеплити й зберегти лілії взимку, щоб навесні вони знову тішили пишним цвітом.

Реклама
Читайте також:

Дайте ліліям завершити природний цикл

Не поспішайте зрізати зелене листя — дочекайтеся, поки воно повністю пожовтіє. Саме в цей момент цибулини накопичують поживні речовини для зимівлі. Якщо обрізати завчасно, рослина ослабне і може не пережити холодів.

Проведіть обрізку правильно

Після того як листя висохло, зріжте стебла майже до рівня землі. Це допоможе запобігти розвитку гнилі та збереже енергію в цибулинах. Обрізані частини можна використати для компосту.

Утепліть грядку мульчею

Замульчуйте землю навколо лілій сухим листям, торфом, тирсою або хвоєю. Такий шар утримає тепло й захистить рослини від промерзання. Навесні мульчу потрібно прибрати, щоб паростки могли легко прорости.

Викопайте цибулини у холодних регіонах

У регіонах із сильними морозами лілії краще викопати. Очистіть цибулини, просушіть і зберігайте їх у ящику з піском або тирсою при температурі +3…+7°C. Це захистить їх від вологи та грибкових уражень.

Підживіть ґрунт восени

Перед зимою внесіть у землю перегній або компост, щоб лілії мали запас поживних речовин. Так ґрунт стане родючішим, а цибулини краще перенесуть морози й швидше підуть у ріст навесні.

Ми вже писали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше повідомлялося про те, чим посипати грядки після огірків, щоб відновити ґрунт.

Також ми пояснювали те, які рослини стануть ідеальними сусідами для півоній.

рослини зима квіти поради сад лілії
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації