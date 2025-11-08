Видео
Подготовка лилий к зиме — советы, чтобы луковицы не вымерзли

Дата публикации 8 ноября 2025 16:54
обновлено: 23:00
Как подготовить лилии к зиме - 5 правил ухода, чтобы луковицы пережили морозы
Садовница обрезает лилии. Фото: Freepik

Чтобы лилии весной снова обильно зацвели, важно правильно подготовить их к холодам. Осенний уход помогает луковицам накопить силы, пережить морозы и избежать загнивания.

Новини.LIVE рассказывает, как обрезать, утеплить и сохранить лилии зимой, чтобы весной они снова радовали пышным цветом.

Дайте лилиям завершить естественный цикл

Не спешите срезать зеленые листья — дождитесь, пока они полностью пожелтеют. Именно в этот момент луковицы накапливают питательные вещества для зимовки. Если обрезать раньше времени, растение ослабнет и может не пережить холодов.

Проведите обрезку правильно

После того как листья высохли, срежьте стебли почти до уровня земли. Это поможет предотвратить развитие гнили и сохранит энергию в луковицах. Обрезанные части можно использовать для компоста.

Утеплите грядку мульчей

Замульчируйте землю вокруг лилий сухими листьями, торфом, опилками или хвоей. Такой слой удержит тепло и защитит растения от промерзания. Весной мульчу нужно убрать, чтобы ростки могли легко прорасти.

Выкопайте луковицы в холодных регионах

В регионах с сильными морозами лилии лучше выкопать. Очистите луковицы, просушите и храните их в ящике с песком или опилками при температуре +3...+7°C. Это защитит их от влаги и грибковых поражений.

Подкормите почву осенью

Перед зимой внесите в землю перегной или компост, чтобы лилии имели запас питательных веществ. Так почва станет плодороднее, а луковицы лучше перенесут морозы и быстрее пойдут в рост весной.

