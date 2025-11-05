Які рослини краще садити восени, а які навесні - поради садівникам

Чоловік садить дерево в саду. Фото: iStockphoto

Осіннє садіння допомагає деревам і кущам швидше вкоренитися, тоді як теплолюбні культури краще висаджувати навесні. Правильний вибір сезону впливає на ріст, врожай і довговічність саду.

Новини.LIVE діляться порадами, коли саме садити, щоб рослини швидко укорінилися й радували рясним цвітінням.

Реклама

Читайте також:

Рослини, які краще садити восени

Осінь — ідеальний час для висадки яблунь, груш, слив, смородини, аґрусу, півоній і лілій. У цей період ґрунт ще теплий, а повітря вже прохолодне — це сприяє формуванню сильного коріння.

Переваги осінньої посадки:

Реклама

менший ризик пересихання коренів;

швидше вкорінення до весни;

стабільний ріст після пробудження.

Що садять навесні

Навесні висаджують теплолюбні культури: персики, абрикоси, черешні, томати, перець, огірки, кавуни. Весняне тепло дозволяє їм укоренитися без ризику вимерзання. Також у цей сезон сіють моркву, буряк, редиску — вони потребують стабільної температури для розвитку без стрілкування.

Корисна порада

Щоб рослини краще прижилися, орієнтуйся не лише на сезон, а й на температуру ґрунту. Для осіннього садіння земля має бути теплою — не нижче +8°C, а для весняного — прогрітою до +10°C. Перед висадкою перевір вологість і обери безвітряний день — тоді саджанці швидше укоріняться й легше переживуть зиму або спеку.

Реклама

Ми вже писали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше пояснювали те, яку підгодівлю внести восени, щоб слива зимувала міцною і здоровою.

Реклама

Детальніше розповідали про те, які дві основні причини заважають абрикосу родити та як виправити ситуацію.