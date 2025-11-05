Відео
Україна
Весняна чи осіння посадка — що обрати для міцного коріння

Весняна чи осіння посадка — що обрати для міцного коріння

Дата публікації: 5 листопада 2025 07:32
Оновлено: 07:11
Які рослини краще садити восени, а які навесні - поради садівникам
Чоловік садить дерево в саду. Фото: iStockphoto

Осіннє садіння допомагає деревам і кущам швидше вкоренитися, тоді як теплолюбні культури краще висаджувати навесні. Правильний вибір сезону впливає на ріст, врожай і довговічність саду.

Новини.LIVE діляться порадами, коли саме садити, щоб рослини швидко укорінилися й радували рясним цвітінням.

Рослини, які краще садити восени

Осінь — ідеальний час для висадки яблунь, груш, слив, смородини, аґрусу, півоній і лілій. У цей період ґрунт ще теплий, а повітря вже прохолодне — це сприяє формуванню сильного коріння.
Переваги осінньої посадки:

  • менший ризик пересихання коренів;
  • швидше вкорінення до весни;
  • стабільний ріст після пробудження.

Що садять навесні

Навесні висаджують теплолюбні культури: персики, абрикоси, черешні, томати, перець, огірки, кавуни. Весняне тепло дозволяє їм укоренитися без ризику вимерзання. Також у цей сезон сіють моркву, буряк, редиску — вони потребують стабільної температури для розвитку без стрілкування.

Корисна порада

Щоб рослини краще прижилися, орієнтуйся не лише на сезон, а й на температуру ґрунту. Для осіннього садіння земля має бути теплою — не нижче +8°C, а для весняного — прогрітою до +10°C. Перед висадкою перевір вологість і обери безвітряний день — тоді саджанці швидше укоріняться й легше переживуть зиму або спеку.

Ми вже писали про те, яке дерево здатне висушити яму без хімії та техніки.

Раніше пояснювали те, яку підгодівлю внести восени, щоб слива зимувала міцною і здоровою.

Детальніше розповідали про те, які дві основні причини заважають абрикосу родити та як виправити ситуацію.

осінь овочі дерева рослини весна поради кущі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
