Які рослини краще садити восени, а які навесні - поради садівникам

Весняна чи осіння посадка — що обрати для міцного коріння
Осіннє садіння допомагає деревам і кущам швидше вкоренитися, тоді як теплолюбні культури краще висаджувати навесні. Правильний вибір сезону впливає на ріст, врожай і довговічність саду.
Рослини, які краще садити восени
Осінь — ідеальний час для висадки яблунь, груш, слив, смородини, аґрусу, півоній і лілій. У цей період ґрунт ще теплий, а повітря вже прохолодне — це сприяє формуванню сильного коріння.
Переваги осінньої посадки:
- менший ризик пересихання коренів;
- швидше вкорінення до весни;
- стабільний ріст після пробудження.
Що садять навесні
Навесні висаджують теплолюбні культури: персики, абрикоси, черешні, томати, перець, огірки, кавуни. Весняне тепло дозволяє їм укоренитися без ризику вимерзання. Також у цей сезон сіють моркву, буряк, редиску — вони потребують стабільної температури для розвитку без стрілкування.
Корисна порада
Щоб рослини краще прижилися, орієнтуйся не лише на сезон, а й на температуру ґрунту. Для осіннього садіння земля має бути теплою — не нижче +8°C, а для весняного — прогрітою до +10°C. Перед висадкою перевір вологість і обери безвітряний день — тоді саджанці швидше укоріняться й легше переживуть зиму або спеку.
