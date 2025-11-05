Видео
Весенняя или осенняя посадка — что выбрать для крепких корней

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 07:32
обновлено: 07:11
Какие растения лучше сажать осенью, а какие весной - советы садоводам
Мужчина сажает дерево в саду. Фото: iStockphoto

Осенняя посадка помогает деревьям и кустам быстрее укорениться, тогда как теплолюбивые культуры лучше высаживать весной. Правильный выбор сезона влияет на рост, урожай и долговечность сада.

Новини.LIVE делятся советами, когда именно сажать, чтобы растения быстро укоренились и радовали обильным цветением.

Растения, которые лучше сажать осенью

Осень — идеальное время для высадки яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, пионов и лилий. В этот период почва еще теплая, а воздух уже прохладный — это способствует формированию сильных корней.
Преимущества осенней посадки:

  • меньший риск пересыхания корней;
  • более быстрое укоренение до весны;
  • стабильный рост после пробуждения.

Что сажают весной

Весной высаживают теплолюбивые культуры: персики, абрикосы, черешни, томаты, перец, огурцы, арбузы. Весеннее тепло позволяет им укорениться без риска вымерзания. Также в этот сезон сеют морковь, свеклу, редис — они нуждаются в стабильной температуре для развития без стрелкования.

Полезный совет

Чтобы растения лучше прижились, ориентируйся не только на сезон, но и на температуру почвы. Для осенней посадки земля должна быть теплой — не ниже +8°C, а для весенней — прогретой до +10°C. Перед высадкой проверь влажность и выбери безветренный день — тогда саженцы быстрее укоренятся и легче переживут зиму или жару.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
