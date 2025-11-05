Какие растения лучше сажать осенью, а какие весной - советы садоводам

Весенняя или осенняя посадка — что выбрать для крепких корней
Осенняя посадка помогает деревьям и кустам быстрее укорениться, тогда как теплолюбивые культуры лучше высаживать весной. Правильный выбор сезона влияет на рост, урожай и долговечность сада.
Новини.LIVE делятся советами, когда именно сажать, чтобы растения быстро укоренились и радовали обильным цветением.
Растения, которые лучше сажать осенью
Осень — идеальное время для высадки яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, пионов и лилий. В этот период почва еще теплая, а воздух уже прохладный — это способствует формированию сильных корней.
Преимущества осенней посадки:
- меньший риск пересыхания корней;
- более быстрое укоренение до весны;
- стабильный рост после пробуждения.
Что сажают весной
Весной высаживают теплолюбивые культуры: персики, абрикосы, черешни, томаты, перец, огурцы, арбузы. Весеннее тепло позволяет им укорениться без риска вымерзания. Также в этот сезон сеют морковь, свеклу, редис — они нуждаются в стабильной температуре для развития без стрелкования.
Полезный совет
Чтобы растения лучше прижились, ориентируйся не только на сезон, но и на температуру почвы. Для осенней посадки земля должна быть теплой — не ниже +8°C, а для весенней — прогретой до +10°C. Перед высадкой проверь влажность и выбери безветренный день — тогда саженцы быстрее укоренятся и легче переживут зиму или жару.
