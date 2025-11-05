Какие растения лучше сажать осенью, а какие весной - советы садоводам

Мужчина сажает дерево в саду. Фото: iStockphoto

Осенняя посадка помогает деревьям и кустам быстрее укорениться, тогда как теплолюбивые культуры лучше высаживать весной. Правильный выбор сезона влияет на рост, урожай и долговечность сада.

Новини.LIVE делятся советами, когда именно сажать, чтобы растения быстро укоренились и радовали обильным цветением.

Реклама

Читайте также:

Растения, которые лучше сажать осенью

Осень — идеальное время для высадки яблонь, груш, слив, смородины, крыжовника, пионов и лилий. В этот период почва еще теплая, а воздух уже прохладный — это способствует формированию сильных корней.

Преимущества осенней посадки:

меньший риск пересыхания корней;

более быстрое укоренение до весны;

стабильный рост после пробуждения.

Что сажают весной

Весной высаживают теплолюбивые культуры: персики, абрикосы, черешни, томаты, перец, огурцы, арбузы. Весеннее тепло позволяет им укорениться без риска вымерзания. Также в этот сезон сеют морковь, свеклу, редис — они нуждаются в стабильной температуре для развития без стрелкования.

Полезный совет

Чтобы растения лучше прижились, ориентируйся не только на сезон, но и на температуру почвы. Для осенней посадки земля должна быть теплой — не ниже +8°C, а для весенней — прогретой до +10°C. Перед высадкой проверь влажность и выбери безветренный день — тогда саженцы быстрее укоренятся и легче переживут зиму или жару.

Мы уже писали о том, какое дерево способно высушить яму без химии и техники.

Ранее объясняли то, какую подкормку внести осенью, чтобы слива зимовала крепкой и здоровой.

Подробнее рассказывали о том, какие две основные причины мешают абрикосу плодоносить и как исправить ситуацию.