Україна
Дата публикации 12 ноября 2025 07:31
обновлено: 19:09
Как правильно посадить грецкий орех осенью - место, глубина, расстояние и уход
Саженец грецкого ореха в саду. Фото: iStockphoto

Осенняя посадка грецкого ореха — лучшее время, чтобы дерево хорошо укоренилось до весны. Эксперты рассказали, как выбрать правильное место, глубину и расстояние для посадки, чтобы орех быстро рос и давал обильный урожай.

Новини.LIVE советует, как правильно подготовить почву, выбрать место и обеспечить молодому дереву надежный уход.

Читайте также:

Выбор места для посадки

Грецкий орех — светолюбивое дерево, поэтому участок должен быть открытым и защищенным от сильного ветра.

  • Не сажайте орех рядом с высокими деревьями или зданиями — корни могут повредить фундамент.
  • Оптимальное расстояние между деревьями — не менее 10 метров.
  • Не выбирайте участки с высокими грунтовыми водами.
  • Лучшие почвы — чернозем, серый лесной или супесчаный.
  • Избегайте сквозняков, ведь они могут уничтожить почки молодого дерева.

Как сажать орех осенью

Лучшее время для посадки — сентябрь или октябрь, когда орехи полностью созрели, а зеленая оболочка легко отделяется. Перед посадкой выберите крупные, неповрежденные орехи без трещин. Выкопайте лунку глубиной около 1 метра и подготовьте питательную смесь:

  • 10 литров навоза,
  • полведра перегноя,
  • 150 граммов золы,
  • 100 граммов суперфосфата.

Полученную смесь насыпьте на дно, немного присыпьте землей и разложите орехи на бок (не вертикально) на глубину 10-15 см. В каждую ямку кладите 3-5 орехов — весной оставьте самый сильный росток.

Совет: в яму можно положить несколько ржавых гвоздей или банок — это стимулирует развитие корней и защищает дерево от пересыхания.

Уход после посадки

  • После высадки замульчируйте землю опилками, соломой или агроволокном — это сохранит влагу.
  • Молодые саженцы подвяжите к колышку, чтобы их не повредил ветер.
  • Полив проводите умеренно — почва должна быть влажной, но без застоя воды.

Мы объясняли то, как ухаживать за драценой, чтобы она оставалась здоровой.

Также рассказывали о том, как ухаживать за алоэ, чтобы оно быстро разрасталось.

Ранее сообщалось о том, как обрезать, утеплить и сохранить лилии зимой.

деревья советы огород сад грецкие орехи
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
