Как правильно посадить грецкий орех осенью - место, глубина, расстояние и уход

Саженец грецкого ореха в саду. Фото: iStockphoto

Осенняя посадка грецкого ореха — лучшее время, чтобы дерево хорошо укоренилось до весны. Эксперты рассказали, как выбрать правильное место, глубину и расстояние для посадки, чтобы орех быстро рос и давал обильный урожай.

Новини.LIVE советует, как правильно подготовить почву, выбрать место и обеспечить молодому дереву надежный уход.

Выбор места для посадки

Грецкий орех — светолюбивое дерево, поэтому участок должен быть открытым и защищенным от сильного ветра.

Не сажайте орех рядом с высокими деревьями или зданиями — корни могут повредить фундамент.

Оптимальное расстояние между деревьями — не менее 10 метров.

Не выбирайте участки с высокими грунтовыми водами.

Лучшие почвы — чернозем, серый лесной или супесчаный.

Избегайте сквозняков, ведь они могут уничтожить почки молодого дерева.

Как сажать орех осенью

Лучшее время для посадки — сентябрь или октябрь, когда орехи полностью созрели, а зеленая оболочка легко отделяется. Перед посадкой выберите крупные, неповрежденные орехи без трещин. Выкопайте лунку глубиной около 1 метра и подготовьте питательную смесь:

10 литров навоза,

полведра перегноя,

150 граммов золы,

100 граммов суперфосфата.

Полученную смесь насыпьте на дно, немного присыпьте землей и разложите орехи на бок (не вертикально) на глубину 10-15 см. В каждую ямку кладите 3-5 орехов — весной оставьте самый сильный росток.

Совет: в яму можно положить несколько ржавых гвоздей или банок — это стимулирует развитие корней и защищает дерево от пересыхания.

Уход после посадки

После высадки замульчируйте землю опилками, соломой или агроволокном — это сохранит влагу.

Молодые саженцы подвяжите к колышку, чтобы их не повредил ветер.

Полив проводите умеренно — почва должна быть влажной, но без застоя воды.

