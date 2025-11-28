Видео
Україна
Защита прививок на деревьях зимой — простые советы садоводам

Защита прививок на деревьях зимой — простые советы садоводам

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 22:33
Как защитить прививки плодовых деревьев зимой - советы, чтобы избежать вымерзания
Деревья в саду. Фото: Freepik

Зимой прививки на плодовых деревьях — самое уязвимое место, ведь резкие морозы могут уничтожить молодые побеги еще до весны. Чтобы этого избежать, важно правильно подготовить деревья к холодам и обеспечить защиту от вымерзания.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно защищать прививки на плодовых деревьях от морозов, чтобы они хорошо перезимовали и дали здоровый прирост.

Читайте также:

Когда нужно защищать прививки

Все зависит от погоды. Если зимой достаточно снега, он сам становится естественным утеплителем. Место прививки желательно, чтобы было под снежным покровом — тогда дополнительная защита не нужна.

Если же снега нет, прививку нужно прикрыть. Самое простое — обмотать место прививки несколькими слоями бумаги или картона. Это уменьшит риск вымерзания. Весной, в марте, защиту обязательно снимают, чтобы избежать прения почек.

Как правильно утеплить

  • Используйте несколько слоев бумаги или мешковины — они удерживают тепло, но дают воздуху циркулировать.
  • Не применяйте пленку или полиэтилен — они не дышат и могут вызвать загнивание.
  • В бесснежную зиму особенно нуждаются в защите прививки почкой, ведь они наиболее чувствительны к морозам.

Совет садоводам

Если прогнозируют резкое похолодание, утеплите прививку заранее — пока земля еще не промерзла. Используйте дышащие материалы, например бумагу или мешковину. Главное — не переусердствовать: чрезмерная изоляция может навредить не меньше, чем мороз.

Мы уже писали о том, когда и как правильно обрезать розы.

Ранее объясняли то, почему после середины октября чесноку нужен покой.

Подробнее рассказывали о том, как легко укоренить черенки хризантемы.

деревья зима советы огород сад
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
